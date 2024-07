Fortezza Nuova, un agosto di eventi tutti da vivere. Il programma

Fortezza Nuova presenta un bollente programma di agosto. Musica, fumetti, games, videoproiezioni, tra festival, concerti e attività per bambini vedranno il parco tingersi di vitalità e allegria proseguendo l’intenso lavoro di ripopolamento, avviato da Fortezza Village

Fortezza Nuova presenta un bollente programma di agosto. Musica, fumetti, games, videoproiezioni, tra festival, concerti e attività per bambini vedranno il parco tingersi di vitalità e allegria proseguendo l’intenso lavoro di ripopolamento, avviato da Fortezza Village, di un’area cruciale per la città. Il caldo non fermerà gli utenti in cerca di refrigerio al fresco della pineta o di pause gelato e caffè, aperitivi e cene all’aperto lasciandosi deliziare dai servizi che presidiano, con i propri stand, l’estate nel centro di Livorno: Latte&Co, Melafumo, The Butcher, Baretto in Fortezza.



La kermesse organizzata dalla fondazione Lem prende vita nel caratteristico quartiere della Venezia Nuova attraverso il tema scelto dalla direttrice artistica Grazia Di Michele: “La musica dal mondo. Suoni di terra e di mare”. Anche quest’anno, uno dei palchi sarà localizzato nell’Arena del Magnifico di Fortezza Nuova, dove si esibiranno gratuitamente Bungaro, Eleonora Bianchini, Toquinho & Camilla Faustino, Pamela D’Amico, Teofilo Chantre, Franco Mussida e Rossana Casale. Dopo i concerti, al Bar di Fortezza Nuova sono previsti dj-set per proseguire la serata con Dome la Muerte il 31 luglio, My Call Rounds il 1 agosto e Merce Elettrica il 2 e 3 agosto.

Eleonora Bianchini (31 luglio | H 21:00)

Dopo i primi passi al conservatorio di Morlacchi di Perugia, a Umbria Jazz Clinics e alla Berklee College of Music di Boston, la cantautrice, musicista jazz e insegnante di canto porterà la sua esperienza internazionale coltivata tra Italia, Stati Uniti, Sud America e India, luoghi in cui ha vissuto, lavorato e sviluppato un forte legame con la cultura e la storia. Bianchini ha rappresentato, inoltre, il nostro paese come cantante dell’orchestra del G20 “Sur Vasudha”.

Bungaro (31 luglio | H 22:00)

Antonio Calò, in arte Bungaro, da oltre trent’anni scrive pagine importanti della musica d’autore italiana e internazionale, suggellate da riconoscimenti come i premi ai festival di Sanremo, di Musicultura, di Lunezia e la nomination ai Latin Grammy. Anche nel cinema ha collezionato nastri d’argento, ciak d’oro e una nomination ai David di Donatello per la canzone del film “Perfetti sconosciuti”. Vanta diverse collaborazioni nel mondo dello spettacolo ed è ospite di festival jazz in tutto il mondo. Nella tappa del tour “Volevo volare con i piedi per terra”, suonerà con Silvia Manco, pianista, cantautrice, compositrice.

Pamela d’Amico (1 agosto | H 21:00)

La musicista italo-brasiliana, attualmente impegnata nella realizzazione di un disco di cover latine e di inediti in lingua italiana, portoghese e spagnola, dal 2020 è autrice e conduttrice insieme a Max De Tomassi del programma “Radio2 Brasil” e dal 2022 di “Pamela viaggia in Latin”, trasmesso su Rai Isoradio, dedicato al mondo latino-americano e iberico. Ha ideato, tra gli altri, il progetto “Omaggio a Raffaella Carrà”, portato in tutta la nazione e sui vari canali televisivi della Rai e ha collaborato in progetti di successo per il cinema e per il teatro.

Toquinho & Camilla Faustino (1 agosto | H 22:00)

Toquinho, oppure “Toco” secondo Vinicius De Moraes, con il suo stile caldo, il tocco delicato sulla chitarra, insieme alla suadente voce della brasiliana Camilla Faustino, è l’espressione più pura e veritiera della forza e della storia musicale del Brasile. Porterà sul palco un progetto artistico di grande fascino che ripercorre 50 anni di carriera, in omaggio alla musica brasiliana e agli amici d’arte. Con loro, suoneranno Dudu Penz al basso e Mauro Martins alla batteria, proponendo l’anima poetica della bossa nova e la magia degli afro samba, nei brani che hanno fatto innamorare il pubblico in tutto il mondo.

Teofilo Chantre (2 agosto | H 22:00)

Melodista ispirato, polistrumentista (chitarra, cavaquinho, violino, pianoforte), ispirato alle forme tradizionali della morna e della coladera – canzoni struggenti o da ballare delle isole di Capo Verde -, amante della musica cubana e brasiliana, Chantre, dal fascinoso timbro vocale velato-fumé, è un abile arrangiatore, tra musica da camera e jazz creolo. Con lo spettacolo “Capoverde Metissage”, celebrerà la sodade (inguaribile nostalgia per la patria natale), le memorie collettive della lotta contro la durezza della vita, l’infanzia, la giovinezza, gli amori felici o contrastati. In Italia, ha collaborato, tra gli altri, con Ornella Vanoni, Eugenio Bennato, Ron, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio.

Franco Mussida (3 agosto | H 22:00)

Tra i fondatori della PFM (Premiata Forneria Marconi), con cui realizza decine di album, scrive e suona successi come “Impressioni di settembre”, è uno dei padri del progressive italiano e internazionale. Collabora con Fabrizio De André, Lucio Battisti, Francesco Guccini, Paolo Conte, Lucio Dalla. Nel 1984 fonda il CPM Music Institute di Milano, tra i più prestigiosi istituti musicali italiani, e mantiene l’impegno sociale nelle carceri e nella comunità, portando la musica come strumento educativo. Ricercatore, scrive 5 saggi sugli effetti della musica sulla struttura emotiva e realizza mostre e installazioni in prestigiosi istituzioni del nostro paese.

Rossana Casale Quintet (4 agosto | H 22:00)

Il colore blu, metafora di spiritualità e trascendenza, di tranquillità e di silenzio, è alla base del concept del nuovo progetto di Rossana Casale. Un ritorno al jazz più puro, che da anni fa da casa ai suoi album. Suonerà nello spettacolo “Almost Blue” con musicisti dalle importanti carriere in Italia e all’estero, con i quali condivide album e tour da anni: Carlo Atti al sax tenore, Luigi Bonafede al pianoforte, Enzo Zirilli alla batteria. Presente anche un nuova conoscenza: Alessandro Maiorino al contrabbasso.

[email protected]

www.livorno-effettovenezia.it

BASSE MAREE FESTIVAL (8-11 AGOSTO)

La terza edizione di Basse Maree Festival prende vita da giovedì 8 agosto a domenica 11 agosto. Il tema di quest’anno intende valorizzare i giovani e il mare in un’ottica di inclusione e convivenza, rappresentata pienamente dalla storia di Livorno. Come ogni anno, splendide e avveniristiche videoinstallazioni, a cura di Proforma Videodesign – il collettivo formato da Nicola Buttari e Martino Chiti che si occupa di scenografie virtuali e projection mapping per grandi eventi, teatri e brand – incanteranno il pubblico. Dopo l’inaugurazione dell’8 agosto con il concerto di Xavier Rudd, creativo one man band australiano, legato ai temi del surf, del rapporto con il mare, del green, si alterneranno concerti serali il 9 agosto (Candydates al bar di Fortezza Nuova seguiti dal dj set di Niño de Nugola), il 10 agosto (I Fulminanti, nella pineta e il live elettronico di Shaun Tudor al bar seguito dal dj set di Merce Elettrica), l’11 agosto (il talentuoso chitarrista livornese dalla carriera internazionale Roberto Luti sul palco del giardino delle mura) a laboratori diurni per bambini e installazioni artistiche nella sala degli archi, nella sala del forno, nella galleria e nella via di fuga. Prossimamente i dettagli

LIVORNO GAMES&COMICS (30 AGOSTO – 1 SETTEMBRE)

Il pianeta dei comics, la passione travolgente per i videogiochi e il mito dell’immaginario pop arrivano a Livorno per un grande evento. Dal 30 agosto al primo settembre, alla Fortezza Nuova, si svolgerà Livorno Games & Comics: il festival della cultura nerd e del mondo fantasy. Stand espositivi, aree gioco, tanta musica e gare cosplay animeranno gli spazi all’aperto del monumento storico nel cuore della città, catapultando i partecipanti in un universo incantato dove vivere un’esperienza emozionante. Diversi e coinvolgenti saranno gli approfondimenti tematici della rassegna. Un’area, infatti, sarà interamente dedicata a colossal come Il Signore degli anelli e Il Trono di spade, un’altra ai supereroi e alle loro imprese, una ai cartoni animati e agli anime ambientati tra le leggende dei pirati, una bricks con opere realizzate in mattoncini Lego. Non mancheranno, inoltre, una zona dove ripercorrere la storia dei videogiochi – dalle prime console ai cabinati anni’80 fino ai dispositivi di ultima generazione – e un grande allestimento kids per il divertimento delle famiglie.

A supporto dell’evento, farà tappa l’edizione 2024 del Festival Mar, pronta a trasportare il pubblico in un viaggio nel tempo fino agli anni ‘80 e ‘90. Il ricordo struggente delle estati spensierate sarà celebrato dall’intrattenimento musicale ad hoc e da un villaggio anni ‘90 con in mostra collezioni di vinili e di cimeli tipici di quel periodo.

[email protected]

Infoline: 3489820895

CONCERTI E DJ SET AL BAR DI FORTEZZA NUOVA E IN PINETA

Al bar di Fortezza Nuova, all’aperto e sotto la tensostruttura, prosegue la programmazione di concerti dei dj set, tutti a ingresso gratuito. Ai già citati spettacoli in occasione di Basse Maree, si aggiungono il 7 agosto i Synaesthesia, il 14 agosto Lola & the Workaholics, il 16 agosto i Primatae con il dj set di The Molotov Mistress, il 17 agosto il dj set di Merce Elettrica, il 23 agosto il dj set di Demonlover, il 24 agosto il dj set di Anna Funk damage, il 30 agosto il live dei Cyborg Bees seguiti da Son asamù dj set, il 31 agosto il live di Django e la Studio elastico night.

In pineta, si esibiranno i Be Forks il 17 agosto, i Fossi labronici il 25 agosto e i Kozmik il 28 agosto.

CENTRO ESTIVO KOALALUDO

Sold-out il centro estivo con cui Koala Ludo presidia il bastione sud per tutta l’estate rivolte ai bambini, tra attività ludiche creative, legate al gioco d’animazione, al gioco sportivo e al gioco da tavolo, laboratori pittorici e di costruzione. L’associazione, divenuta cooperativa nel 2009, nasce nel 2004, con l’intento di valorizzare le attività extrascolastiche in un centro estivo professionale, innovativo e di qualità. Con 20 anni di esperienza, svolge pure un centinaio di laboratori nelle classi della scuola primaria, dell’infanzia e secondaria inferiore del territorio, compresi i progetti dedicati all’inclusione di minori diversamente abili (PEZ) e i laboratori di didattica innovativa e di arte-terapia.

[email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©