Fortezza Nuova, un mese di stop per lavori

La Fortezza Nuova sarà chiusa per tutto il mese di aprile 2024, a eccezione di due giorni, il 7 e il 10, nei quali si svolgeranno, rispettivamente, la celebrazione della nascita della Città di Livorno e la commemorazione delle vittime del disastro del Moby Prince

La sicurezza del cantiere, dei lavoratori e delle persone è un interesse collettivo e Fortezza Village intende perseguirlo con assoluto rigore, nella certezza che il sacrificio di una breve chiusura al pubblico della Fortezza Nuova sarà ricompensato al momento della sua riapertura (prevista per il primo maggio) dall’effetto del suo recupero e della sua riqualificazione.

