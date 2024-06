Fortezza Nuova, un’estate tutta da vivere. Il programma della stagione 2024

Fortezza Village è pronta ad accogliere un’utenza quanto più ampia possibile. Troveranno, infatti, le proprie postazioni le attività commerciali che fino a settembre accompagneranno gli appuntamenti tra concerti, show, fiere, mostre e sport

Grande partenza della stagione estiva di Fortezza Nuova che, dal prossimo weekend, inaugura un programma straordinario di eventi e servizi. Negli spazi restaurati, in cui proseguono gli interventi di riqualificazione, Fortezza Village è pronta ad accogliere un’utenza quanto più ampia possibile. Troveranno, infatti, le proprie postazioni le attività commerciali che fino a settembre accompagneranno con competenza e maestria le giornate trascorse nel fresco del parco e gli appuntamenti culturali imperdibili tra concerti, show, fiere, mostre e sport.

“Nonostante il grande impegno investito nel Pnrr, abbiamo lavorato per creare nei tempi un’estate di grande livello, per tutti i gusti, con concerti e attività poliedriche e particolare attenzione ai bambini, perché Fortezza Nuova sia di tutti e si rivolga a tutti” afferma Barbara Milioni, event manager.

FOOD&BEVERAGE – DAL 7 GIUGNO, PER TUTTA L’ESTATE

Venerdì 7 giugno è la data ufficiale per l’avvio di tutta l’area dedicata al food&beverage. Confermate le sapienti mani di Luca Pippan che della cucina di Melafumo ha fatto un simbolo della tradizione livornese e ha colto l’occasione di rivisitarla in chiave street food in Fortezza Nuova, con lo stand non più localizzato sulla falsa braga ma nell’area pineta. Cacciucco, baccalà, fritti, primi e un ottimo rapporto qualità prezzo sono alla base dell’appeal che stimolerà l’appetito di cittadini e turisti ogni sera. Anche The Butcher, la risto-macelleria, torna quest’anno ad allietare i palati con tagli di carne di alta qualità, piatti eccellenti e hamburger gustosi in connubio con la passione per il beverage. Gli avventori troveranno, poi, anche alcune novità. Tra queste, Latte&Co che, con un gelato artigianale sempre fresco e di prima scelta negli ingredienti come nocciola delle Langhe, pistacchio di Bronte, cioccolato fondente Pernigotti, porterà gusto e refrigerio a turisti e clienti da tempo affezionati alla sua proposta.

Come sempre i punti bar di Fortezza Nuova non mancheranno di soddisfare le esigenze più disparate dalla colazione al dopo cena e presidieranno, oltre al punto ristoro presente tutto l’anno tra il tunnel e la Sala degli archi – che offrirà anche live, dj set, mercatini nel fine settimana -, Il Baretto in Fortezza collocato in pineta e un chiosco a servizio del palco grande con bibite, birre, caffè, cocktail.

TEENAGE DREAM (7 GIUGNO), IL PARTY ANNI 2000

Taglio del nastro, allora, venerdì 7 giugno anche per inaugurare l’Arena del magnifico con Teenage Dream, il format dedicato ai giovani che in tutta Italia e anche all’estero riscuote enorme successo. Con la direzione artistica del main stage firmata The Cage, Toto Barbato e Mimmo Rosa portano nel cuore della città il party anni 2000 e promettono un tuffo nell’adolescenza, tra le hit di Disney Channel, High School Musical, Camp Rock e Hanna Montana. Prevendite consigliate, dunque, per la festa nata un anno fa e divenuta velocemente fenomeno pop internazionale, registrando 130 date nei più importanti live club e arene sparse per tutto lo stivale, con più di 270mila biglietti venduti, oltre 200 milioni di visualizzazioni su TikTok e 160mila followers su Instagram. Una bomba di energia e divertimento sta per esplodere nella splendida location per aprire le danze a una fitta pianificazione di attività in una cornice di 44mila metri quadrati di parco accessibile.

BNKR44 (8 GIUGNO), DIRETTAMENTE DA SANREMO

Il giorno successivo, sabato 8 giugno, sarà la volta del concerto dei BNKR44, secondo di una serie di appuntamenti per la trasferta del The Cage. Reduce dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Governo Punk”, la band fiorentina dal sound imprevedibile si è distinta da subito per originalità: storie di giovani della provincia italiana, disposti a mettersi in gioco per condividere la propria visione con il mondo. Un live di assoluto interesse per quanti desiderino rimanere aggiornati sulle proposte più interessanti del panorama musicale attuale.

LA MAGIA DELLA COPPA BARONTINI (10/15 GIUGNO)

Torna in Fortezza Nuova anche la magia della Coppa Barontini, con lo spettacolo teatrale “Le Odissee” di e con Alessia Cespuglio, lunedì 10 giugno. La serata sarà aperta alle ore 21 dalle calciatrici della Asd Livorno calcio women protagoniste del II Trofeo Benetti. Lo spettacolo è dedicato al mare, alle donne, ai giovani, con un allestimento molto particolare che vedrà protagoniste le gozzette a quattro remi ed i giovani delle sezioni nautiche. Sabato 15 giugno si terrà l’evento clou: la storica sfida remiera, simbolo della tradizione di Livorno, per i gozzi a 10 remi, assieme al Trofeo Edda Fagnio per le gozzette a 4 remi riservate agli equipaggi femminili e agli juniores maschili. Competizioni al cardiopalma tra rioni della città immerse in scenari mozzafiato e la forza del tifo popolare.

UNIVERSO IN FORTEZZA (14-16 GIUGNO), IL FESTIVAL DELL’ASTRONOMIA

Grande attesa per il Festival dell’Astronomia “Universo in Fortezza”. Da venerdì 14 giugno a domenica 16 giugno, organizzato dall’Alsa, Associazione livornese scienze astronomiche attiva sul territorio da oltre trent’anni, promuove la divulgazione scientifica con un format coinvolgente, rivolto a un pubblico sia generico che esperto, di ogni età. Con l’obiettivo di spostare l’asticella oltre le 3000 presenze accorse nel 2023 per assistere alle conferenze tenute da luminari della scienza, per immergersi nelle suggestive mostre a tema astronomico e per le emozionanti serate osservative al telescopio, quest’anno sono previsti anche laboratori per bambini e realtà virtuale.

ARTÈINFORTEZZA (20-30 GIUGNO), LA MOSTRA DI FIDANDA

La lista di eventi protagonisti dell’estate labronica prosegue in un programma variegato, costellato di contenuti entusiasmanti come la mostra organizzata dalla galleria Fidanda. ArtèinFortezza, il titolo della rassegna, vedrà la realizzazione di un percorso strutturato per avvicinare il pubblico alla pittura e sensibilizzare sull’importanza di fare arte. Sala degli archi, sala del forno e tunnel ospiteranno, quindi, dal 20 al 30 giugno esposizioni di dipinti, laboratori e incontri a tema in collaborazione con il punto di riferimento per il collezionismo in città.

GIORGIO MONTANINI E DANIELE FABBRI (5 LUGLIO), LA GRANDE COMICITÀ

Il 5 luglio appuntamento con la grande comicità. Per la prima volta sullo stesso palco si presenteranno due tra i più grandi stand up comedian italiani: Giorgio Montanini e Daniele Fabbri. Animali da palcoscenico, metteranno in scena i loro monologhi satirici pieni di battute e di umanità, intrattenendo il pubblico e, al contempo, facendolo anche riflettere sulle contraddizioni che caratterizzano la società contemporanea. Lo spettacolo è prodotto da Altrascena.

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (12 LUGLIO), LA MUSICA INDIPENDENTE ITALIANA

La musica continua per tutta l’estate con altri nomi importanti da segnare sul calendario: venerdì 12 luglio approdano in Fortezza Nuova Tre allegri ragazzi morti. 30 anni di carriera con all’attivo 1.500 concerti, 9 album, fumetti e la fondazione di un’etichetta, La Tempesta, che nasce per sostenere la musica indipendente italiana, sono conosciuti per le performance mascherate e per i live di rock essenziale e considerati un pilastro della scena rock alternativa fino dalla formazione, nel 1994. La data, organizzata da The Cage, rappresenta un caposaldo della programmazione e l’opportunità per i tanti fan di trascorrere con le atmosfere della band una serata indimenticabile.

SUMMER DANCE EVENT (14-20 LUGLIO), CHIAMATA PER I BALLERINI

Anche lo sport sarà presente. Fortezza Nuova, oltre a prestarsi naturalmente a quanti desiderino fare di una location all’aperto straordinaria la propria palestra di allenamento quotidiano, con i suoi giardini e i suoi percorsi sui viali all’ombra del verde, sarà ancora una volta sede del Summer Dance Event. La settimana dedicata ai ballerini di tutta Italia, da domenica 14 luglio a sabato 20 luglio, con ospiti illustri, workshop intensivi e un concorso finale con galà sul palco grande, la Summer Dance Competition, porterà alti livelli di danza classica e contemporanea tra le mura medicee in un’opportunità unica di specializzazione per gli allievi più talentuosi.

LEONARDO FIASCHI E MICHELE CRESTACCI (16 LUGLIO), PER RIDERE A CREPAPELLE

Martedì 16 Luglio, andrà in scena “Cappottati” di e con Leonardo Fiaschi e Michele Crestacci. Entrambi di origini livornesi, imitatore, cantante e cabarettista il primo, attore e autore il secondo, anche questi schierati dalla squadra The Cage, dopo aver spopolato con programmi televisivi come Colorado, Le iene, Scherzi a parte, Tale e quale show, Fiaschi porterà la sua verve nella città natale assieme all’approfondita esperienza nei teatri di Crestacci. Risate assicurate per tutta la famiglia in uno spettacolo esilarante.

MARTIN BARRE (28 LUGLIO), LA LEGGENDA DEL ROCK

Ancora appuntamenti musicali di The Cage: domenica 28 luglio dal Regno Unito arriva Martin Barre’s “A Brief History of Tull”. Chitarrista dei Jethro Tull da oltre 43 anni, ha contribuito in maniera determinante al successo della band. Le vendite degli album hanno superato i 60 milioni e continuano gli ascolti in tutto il mondo. Il modo di suonare la chitarra gli è valso un alto livello di rispetto e di riconoscimento: 25° miglior solista di sempre negli Stati Uniti e 20° miglior solista di sempre nel Regno Unito per la sua interpretazione in “Aqualung”. Quella in “Crest of a Knave” gli è valsa un Grammy Award nel 1989. Oltre ai Jethro Tull, ha lavorato con molti artisti, tra cui Paul McCartney, Phil Collins, Gary Moore, Joe Bonamassa e Chris Thompson e ha condiviso il palco con Hendrix, Fleetwood Mac, Pink Floyd e Led Zeppelin. Martin Barre e la sua band suoneranno musica “classica” del catalogo dei Tull, inclusi brani da diversi anni non eseguiti.

EFFETTO VENEZIA (31 LUGLIO – 4 AGOSTO), L’ANIMA ARTISTICA DEL QUARTIERE

Effetto Venezia, la manifestazione legata alla storia del quartiere – dove Fortezza Nuova rappresenta il polmone verde – e di tutta la città, ad oggi uno degli eventi di maggior richiamo del panorama estivo toscano, anche quest’anno (dal 31 luglio al 4 agosto, sotto la nuova direzione artistica di Grazia Di Michele) avrà come sede dei concerti principali l’Arena del Magnifico di Fortezza Nuova. Al centro della trentanovesima edizione sarà la musica – il sottotitolo è “Suoni di terra e di mare” – e le prime anticipazioni promettono un grande show aperto a tutti.

BRANT BJORK (6 AGOSTO), UN MITO U.S.A.

Martedì 6 agosto, le porte si apriranno per Brant Bjork, personaggio chiave dello stoner rock, fondatore dei Kyuss, membro dei Fu Manchu e al centro di tanti altri progetti e collaborazioni parallelamente a una grande carriera solista. Batterista, chitarrista, cantautore, produttore statunitense, in tour dagli anni ‘80 in tutto il mondo, la sua narrazione tortuosa riflette una creatività implacabile. In apertura il gruppo italiano Mr Bison.

XAVIER RUDD (8 AGOSTO), LO SCIAMANO ASTRALIANO

Giovedì 8 agosto arriva il live di Xavier Rudd: polistrumentista e cantautore australiano conosciuto per la musica dai tratti sciamanico-primitivi. Durante gli spettacoli è solito suonare tre didgerodoo, una chitarra, uno stompbox e tutta una serie di bassi, banjo, armoniche e tamburi. Il sound trasuda contaminazioni culturali per uno stile essenziale e delicato, a tratti ruvido e malinconico, e testi socialmente impegnati che raccontano di natura, ambientalismo e diritti degli aborigeni. Seguitissimo dagli amanti del folk ma anche da quanti si rispecchino nelle sue atmosfere genuine e spirituali.

BASSE MAREE FESTIVAL (8-11 AGOSTO), APPUNTAMENTO CON LE VIDEOINSTALLAZIONI

Lo stesso giorno del live di Xavier Rudd prenderà vita il Festival Basse Maree (giovedì 8 agosto – domenica 11 agosto), che porterà con la terza edizione splendide e avveniristiche videoinstallazioni, a cura di Proforma Videodesign, il collettivo formato da Nicola Buttari e Martino Chiti – scenografie virtuali e projection mapping per grandi eventi, teatri e brand. Dopo aver coinvolto studenti molto giovani delle scuole in una notevole iniziativa che li ha portati a esporre i propri lavori in tutta la città, ripresa poi dal festival, quest’anno sono previsti nuovi contenuti prossimamente svelati.

KOALALUDO, SPAZIO AI BAMBINI

Molte e le iniziative rivolte ai bambini. Sarà KoalaLudo a presidiare il bastione sud con il suo centro estivo che propone attività ludiche creative, legate al gioco d’animazione, al gioco sportivo e al gioco da tavolo, laboratori pittorici e di costruzione. L’associazione, divenuta cooperativa nel 2009, nasce nel 2004, con l’intento di valorizzare le attività extrascolastiche in un centro estivo professionale, innovativo e di qualità. Con 20 anni di esperienza, svolge pure un centinaio di laboratori nelle classi della scuola primaria, dell’infanzia e secondaria inferiore del territorio, compresi i progetti dedicati all’inclusione di minori diversamente abili (PEZ) e i laboratori di didattica innovativa e di arteterapia. Dal 2017, coordina e gestisce per il comune di Livorno il servizio ludotecario cittadino, il servizio di animazione itinerante Ludobus e il progetto di mobilità dolce Pedibus. In collaborazione con Teatro Picnic saranno, inoltre, presentati spettacoli di funambolismo, clownerie, burattini, magia, equilibrismo, dedicati alle famiglie e ai più piccoli per tutti i mesi di giugno e di luglio.

