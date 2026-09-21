Fortezza Vecchia, gran finale con otto appuntamenti

Dal 21 al 30 settembre gli ultimi eventi del cartellone curato da Luca Menicagli: concerti, cantautorato, sonorità internazionali. Quasi 150 gli eventi proposti in quattro mesi

E’ tutto pronto per il gran finale di stagione in Fortezza Vecchia: una manciata di spettacoli, tutti dedicati alla musica d’autore, per chiudere con energia l’estate 2026; un cartellone, curato da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti, che ha visto quasi 150 eventi (anche in contemporanea, su più palchi) in 4 mesi di programmazione. Ecco l’elenco completo degli ultimi appuntamenti.

Lunedì 21 settembre, ore 21.30, “Orizzonti Nomadi”: Orizzonti Nomadi è la cover band livornese che fa rivivere i successi dei leggendari “Nomadi”. Con un repertorio che spazia dai profondi anni Sessanta fino agli anni Novanta, il concerto restituisce uno spettacolo appassionato e sentito con tutti i più grandi brani dei “Nomadi”. La band è composta da Aldo Zanni (chitarre e voce), Vincenzo Prisco (voce solista e cori), Marco Lenzi (tastiere e voce), Tino Tozzi (basso e cori), Francesco Granieri (batteria e voce). Ingresso libero.

Martedì 22 settembre, ore 21.30, “10 Diaz” in concerto: i 10 DIAZ nascono a Livorno nel 2008 e prendono il nome dalla strada dove hanno la loro sala prove e dove producono tutti i loro brani. Cantano in italiano e pensano a una musica immediata, per tutti. Nel 2013 hanno vinto “Spazio d’autore” (ex Premio Rino Gaetano), nel 2014 sono stati premiati a “Casa Sanremo” per AFI come “Miglior band emergente”, nel 2023 hanno raggiunto la semifinale all’Eurovision Song Contest a San Marino. Ingresso libero.

Giovedì 24 settembre, ore 21, “Natt Berkano”: il progetto musicale “Natt Berkano” è stato fondato da Piermaria Piccini nel 2023 e propone un repertorio che trae origine dalla musica folk scandinava. La loro atmosfera spazia tra suggestioni Dark, melodie di ispirazione classica unite a suoni di sintetizzatori, drum-machine, chitarre elettriche e strumenti antichi dell’epoca medievale vikinga, il tutto sostenuto da una vocalità lirica. Ingresso, 10 euro.

Sabato 26 settembre, dalle 17.30: XI Anniversario Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia: a partire dalle 17.30, con un dibattito sulla situazione nei territori curdi, comincerà la celebrazione dell’XI anniversario della Mezzaluna Rossa del Kurdistan. Alle ore 20 cena curda, dalle 21 concerto di Serhado e Narinxan. Sarà possibile visitare la mostra fotografica di Fabiana Cionini. Ingresso libero.

Domenica 27 settembre, ore 18, “Flavia Guidi Live”: il concerto-spettacolo della musicista e cantautrice Flavia Guidi vedrà alternarsi suoi brani a reinterpretazioni del cantautorato italiano più prezioso. I brani saranno legati da una narrazione tessuta dalle capacità attoriali della cantautrice livornese. Ci saranno anche due importanti momenti dal sapore jazz con brani del Maestro Giulio Boschi. Ingresso, 10 euro.

Lunedì 28 settembre, ore 21.30, “DOIS”: “Dois” sono Alessandro Petreni e Maria Laura Bigliazzi, il duo nasce dalla passione per la musica Brasiliana, e dalla voglia di mettersi in gioco: suonare in due come se fosse un gruppo più grande. Composizioni dei più famosi autori brasiliani (Veloso,Guinga, Djavan Jobim ecc) vengono riproposte con originali arrangiamenti. Chitarra, voce, percussioni e non solo: suoni che colorano di emozioni brani che hanno fatto la storia della musica contemporanea. Ingresso, 10 euro.

Martedì 29 settembre, ore 21.30, “Nini Rosso incontra Miles Davis”: Nel centenario della nascita di Nino Rosso e Miles Davis. Nini Rosso (1926 – 1994) è stato il più grande trombettista pop italiano. Il suo percorso lo ha visto coinvolto nella lotta partigiana e poi, seguita la vocazione musicale, nell’orchestra RAI come trombettista e cantante e, infine, sui palcoscenici di mezzo mondo con un successo straordinario. Nel suo teatro privato a Roma, in casa sua, hanno suonato tutti i musicisti del mondo, tranne uno, che andò a trovare Rosso ma non si esibì: Miles Davis. Si incontreranno questa sera. Sul palco: Gabriele Quirino e Marco Bartalini (trombe e flicorni), Andrea Pellegrini (pianoforte), Nino Pellegrini (contrabbasso), Andrea Melani (batteria). Ingresso, 10 euro.

Mercoledì 30 settembre, ore 21.30, “Dé Soda Sister”: Le “Dé Soda Sisters” nascono a Rosignano Solvay nel febbraio del 2011. Il nome del gruppo è un ironico omaggio al bicarbonato delle Spiagge Bianche. Il loro repertorio è composto di vecchie canzoni anarchiche e popolari, appartenenti alla tradizione toscana e del sud Italia. Una chitarra, un mandolino, una cigar box, le voci e strumenti percussivi ricavati da cucchiai, grattugie e tamburelli. L’attuale formazione in trio è composta da Lisa Santinelli, Benedetta Pallesi e Satì Piastrelli. Il loro ultimo disco è “Si va avanti”. Ingresso libero.

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