Fortezza Vecchia, in scena lo spettacolo gratuito “Ballata per cuori di salmastro”

Appuntamento domenica 26 maggio alle 21 e alle 22.30 negli spazi della Fortezza Vecchia. La performance racconta la storia di un naufrago che arriva da una terra lontana aggrappato ad un’imbarcazione di fortuna e che non ricorda più niente. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata

di Giulia Bellaveglia

Un prodotto interattivo, frizzante, a tratti grottesco, che coniuga l’arte di strada e il teatro musicale in un contesto atemporale con la contaminazione di elementi surreali. È questo quanto andrà in scena con “Ballata per cuori di salmastro”, lo spettacolo di Silvia Lemmi, nato dalla collaborazione tra Todomodo music-all, le associazioni Senza confine e La macchina del suono, Menicagli pianoforti, con il contributo della Fondazione Goldoni e finanziato da Fondazione Livorno attraverso il bando “Interventi per l’arte e per la cultura”, in programma domenica 26 maggio alle 21 e alle 22.30 negli spazi della Fortezza Vecchia ad ingresso gratuito. La performance racconta la storia di un naufrago che arriva da una terra lontana aggrappato ad un’imbarcazione di fortuna e che non ricorda più niente: né il proprio nome, né la propria provenienza. Ad accoglierlo Juliette, Sasà e Mimì, tre giovani donne che lavorano in un club a luci rosse e che, grazie anche all’aiuto del bizzarro inventore muto Brum-Brum, lo nomineranno Nessuno e lo trascineranno in un gioco di illusioni, canzoni, giocolerie e brillanti scene teatrali riuscendo a guidarlo nuovamente verso se stesso. “L’obiettivo – spiega l’autrice – era costruire una drammaturgia che chiamasse il pubblico ad immedesimarsi e a partecipare ad un viaggio nell’animo umano, con lo scopo di trasmettere tematiche importanti quali l’emarginazione, la disuguaglianza, la discriminazione e promuovendo concetti come solidarietà, inclusione ed empatia”.

La regia è affidata a Teresa Cecere, le scene sono di Marco Buldrassi, luci Francesco Pezzini, sound Stefano Brondi, musiche in scena Antonio Ghezzani, costumi Desirèe Costanzo, produzione esecutiva Giulia Ventura.

Il cast è composto da David Marzi (Nessuno), Valentina Grigò (Sasà), Fabrizio Checcacci (Mimì), Irene Rametta (Juliette) e Marco Buldrassi (Brum-Brum).

La prenotazione è fortemente consigliata attraverso l’indirizzo mail [email protected] o con messaggio Whatsapp al numero 348-0683958.

