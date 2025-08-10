Fortezza Vecchia, parata di stelle per la settimana di Ferragosto

L’energia travolgente degli ABBA, la solennità dei Carmina Burana, il cinema d’essai con gli autori di “Luce” presenti a dialogare col pubblico. Sono questi i pilastri della settimana di Ferragosto della Fortezza Vecchia, cartellone ideato e curato da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti su mandato dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Una stagione che, sera dopo sera, continua a offrire eventi e cultura per tutti i tipi di pubblico, fino a settembre inoltrato.

Ecco il programma dell’undicesima settimana nel dettaglio.

Domenica 10, ore 21.30: “ABBADream”. Un tuffo nel passato a suon di musica, con il ritorno in Fortezza Vecchia del vibrante show-tributo agli “Abba”, uno spettacolo che, da anni, gira l’Italia e l’Europa, sempre aggiornato e arricchito di nuovi elementi. I protagonisti di ABBADream riporteranno in vita le canzoni più amate e più ballate di sempre, da “Waterloo” a “Mamma Mia”, da “Dancing Queen” a “Gimme! Gimme! Gimme!”, hit ripresa anche da Madonna nel suo successo “Hung Up”. L’evento è una produzione firmata “Stage 11”, un’agenzia con vent’anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento dal vivo, specializzata in questo tipo di show-omaggio. Ingresso, 23 euro (biglietti anche sul circuito TicketOne).

Lunedì 11, ore 21.30: per “Sguardi in Fortezza” proiezione del film “Luce” di Silvia Luzi e Luca Bellino (presenti in Fortezza Vecchia per introdurre e commentare il film), in collaborazione con Fondazione Laviosa. Interpretato da una splendida Marianna Fontana, il film segue una giovane donna, operaia e “sottoposta” (se non sottomessa), alle prese con il presente e il passato e il suo bisogno di verità, in un’atmosfera sospesa ma luminosa. Un film intimista con una forte connotazione sociale, adorato dalla critica. “Sguardi in Fortezza” è la rassegna di cinema d’essai che da dieci anni, grazie alla collaborazione tra Kinoglaz, Nido del Cuculo e Menicagli Pianoforti porta il miglior cinema d’autore a Livorno. Ingresso, 7 euro (nel biglietto è compresa una consumazione al Fortezza Bar, il bistrot della Fortezza Vecchia in Quadratura dei Pisani).

Martedì 12, ore 21.15: Carmina Burana di Carl Orff. “Opera & Concerti” presenta una delle composizioni più travolgenti del Novecento, i “Carmina Burana”, capaci di coniugare la forza del ritmo, la coralità monumentale e la poesia medievale per un’esperienza unica e travolgente. A dirigere il Coro e l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, il maestro Vito Clemente. I Carmina Burana sono 24 testi in latino e in tedesco antico musicati da Orff, il brano più celebre è “O Fortuna”, diventato quasi leggenda. L’opera debuttò nel 1937 a Francoforte. Biglietto, 15 euro intero, 10 euro ridotto.

Venerdì 15: Doppio appuntamento in musica. Alle 21.30 per la prima serata del “Livorno Music Festival” la magia musicale dei Rom con Alexian Group. A seguire, dalle 23 alle 4 del mattino, DJ R[A]LF: la Fortezza Vecchia si trasforma nella pia discoteca a cielo aperto più trend della costa.

Sabato 16: dalla mezzanotte fino alle prime luci dell’alba si balla, come ogni sabato, con i migliori dj della Toscana.

