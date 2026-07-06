Fortezza Vecchia, sesta settimana di spettacoli

Francesco Centorame

Dal 6 al 12 luglio il cartellone propone il protagonista di Come fratelli, l'omaggio a Franco Battiato, Sillabe di... Morricone, le conferenze di Lamberto Giannini, spettacoli di danza e concerti. Nel weekend tornano anche le serate disco sotto le stelle

La sesta settimana di programmazione della Fortezza Vecchia per la stagione 2026, curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti, si apre con l’arrivo dell’attore Francesco Centorame che stasera introdurrà il film “Come fratelli” dove è protagonista con Pierpaolo Spollon. La settimana continua con musica, Battiato in chiave jazz e tanta danza, senza dimenticare il tuffo nella Storia con la “S” maiuscola grazie alle conferenze a tema “Novecento” del professor Lamberto Giannini.

Lunedì 6 luglio, Francesco Centorame presenta “Come fratelli”, ore 21.30: a “Sguardi in Fortezza” l’attore Francesco Centorame (“C’è ancora domani”, “I migliori anni”, “Il colibrì”, “Skam Italia”) presenta e commenta il film diretto da Antonio Padovan “Come fratelli”. Due uomini si ritrovano a convivere con due figli piccoli dopo aver perso le moglie, che erano come sorelle, in un incidente stradale. Commedia dolceamara, la pellicola ha incantato la critica per la sua capacità “di mostrare una misura e una gentilezza non comuni nel dramedy italiano”. Ingresso 7 euro.

Martedì 7, Madaus in concerto, ore 21.30: i Madaus presentano “Frida”, un concerto-omaggio all’arte di Frida Kahlo. Aurora Pacchi (voce), Antonella Gualandri (piano) e David Dainelli (chitarra e basso), sono tre musicisti si incontrano all’Accademia della Musica di Volterra. Ispirati dal contesto dell’ex-manicomio e del carcere fondano i “Madaus”. “Frida” è il terzo album del gruppo: un viaggio intenso tra culture, emozioni e identità. ispirato a Frida Kahlo. Ingresso libero.

Mercoledì 8, Fantasie Coreografiche, ore 21: la tredicesima edizione di “fantasie coreografiche” a cura di Silvestri Danza. Per info, prenotazioni e prevendita biglietti: 3669306173 o mail a [email protected]

Giovedì 9 luglio, Lamberto Giannini presenta “Presente storico”, ore 21: terzo appuntamento in Quadratura dei Pisani con le conferenze del professor Giannini, l’argomento dell’approfondmento di oggi è “La mafia e il Maxiprocesso”. Ingresso libero.

Giovedì 9 luglio, Ermeneutica in “Un irresistibile richiamo – Omaggio a Franco Battiato”, ore 21.15: nessuno nella storia della musica italiana è arrivato al grande pubblico con un percorso musicale evolutivo come quello di Franco Battiato. Battiato ha trasformato la canzone commerciale italiana in qualcosa di profondo e riconoscibile. Il concerto spazierà dai grandi classici ai brani meno conosciuti, per un viaggio nelle sue intramontabili canzoni, in una veste sussurrata minimalista con chitarre, violoncello e piccole percussioni. Biglietto su LiveTicket, 22 euro.

Venerdì 10 luglio, “Sillabe di… Morricone”, ore 21.15: Nuovo appuntamento col format “Sillabe di…” ideato da Mario Menicagli che racconta la storia della musica come nessuno. “Sillabe di… Ennio Morricone” disvela, racconta e “suona” la carriera del più grande autore di colonne sonore cinematografiche (e non solo) della storia della musica, un Maestro assoluto che ha lasciato il segno in tutto il mondo. La serata di avvale dell’arte dell’Orchestra Massimo de Bernart e del Coro “Spring Time”. Voce solista Myriam Belfiore. Biglietti sul Circuito TicketOne e LiveTicket a 25 euro.

Sabato 11 luglio, Rassegna Coreografica InDanceLivorno, ore 21: protagonisti della serata saranno i laboratori coreografici, frutto del lavoro svolto dagli allievi insieme ai docenti, occasione preziosa di crescita e confronto. La rassegna vedrà, inoltre, la partecipazione di scuole di danza provenienti da tutta la Toscana, che contribuiranno a creare condivisione e valorizzazione del talento. Maestri ospiti: Christian Fara, Michael Fuscaldo, Cristina Saso, Ivan Testini.

Domenica 12 luglio, Nova Incanto, “L’arte di cantare”, ore 21: 1998 – 2026, un equilibrio tra rigore accademico e creatività espressiva. La scuola di musica NuovaIncanto presenta i suoi allievi. Ingresso libero.

Ogni venerdì e sabato, dopo mezzanotte, la Fortezza Vecchia, con “Studio2” (il venerdì) e “Spazio” (il sabato) diventa una delle discoteche a cielo aperto più di tendenza di tutta la costa toscana.

Condividi:

Riproduzione riservata ©