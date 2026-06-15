Fortezza Vecchia. Terza settimana con Comics, cinema e danza

Parte la decima edizione di “Sguardi in Fortezza” con il documentario premio Oscar “Mr. Nobody against Putin”. Nel weekend riflettori puntati su Livorno Play Comics, due giorni dedicati alla cultura pop tra cosplay, videogiochi, K-Pop e spettacoli

Terza settimana di programmazione per la Fortezza Vecchia. Comincia questa sera la rassegna di cinema d’essai Sguardi in Fortezza, a cura di Kinoglaz e Menicagli Pianoforti, arrivata al decimo anno e che porterà, col suo fitto cartellone, ad avere ospiti Fabrizio Bentivoglio (28 e 29 giugno), Francesco Centorame (5 e 6 luglio), Alessandro Benvenuti (19 e 20 luglio), Maurizio Nichetti (il 24 agosto) Sergio Rubini (6 e 7 settembre). Ma questa sarà anche l’attesissima settimana dei Comics. Sabato 20 e domenica 21 la Fortezza Vecchia dalle 10 del mattino a mezzanotte diventerà il Cuore Nerd della Toscana!

Lunedì 15 giugno, ore 21.30, “Mr. Nobody against Putin”. A Sguardi in Fortezza, il film vincitore dell’Oscar 2026 per il Miglior Documentario, definito dalla critica “il film contro tutte le guerre”. La pellicola di David Borenstein e Pavel Talankin racconta la vera storia quest’ultimo, il russo “Pasha” Talankin, insegnante in una cittadina del Karabash, che è riuscito a documentare, in segreto, la trasformazione del suo piccolo istituto di provincia in un centro di reclutamento militare per ragazzi. Il co-regista è riuscito a lasciare la Russia in tempo prima di essere arrestato. Ingresso, 7 euro compresa una consumazione al Fortezza Bar.

Martedì 16 e mercoledì 17, ore 21, Fantasia Coreografiche (tredicesima edizione): rassegna di danza a cura di Silvestri Danza. Per info, prenotazioni e prevendita biglietti: 3669306173 o mail a [email protected].

Giovedì 18, ore 21.30, Celebration Band: la “dance internazionale” proposta con grande passione. La musica degli anni Settanta e Ottanta suonata sull’onda della memoria, per ricordare le serate trascorse in discoteca fra amici, immersi nella musica senza tempo – quella musica che ha fatto ballare e innamorare miliardi di persone in tutto il mondo. Ingresso libero.

Venerdì 19, ore 21.30, Pooh Lovers in concerto: “Piccola Katy”, “Pensiero”, “Tanta Voglia di Lei”, “Alessandra” e “Io e te per Altri Giorni”… Pooh Lovers è una cover band livornese che si dedica alla riproposizione dei grandi successi dei leggendari Pooh. Il concerto è un omaggio alla formazione italiana che, con la sua musica, ha segnato la storia della musica pop-rock. Molte le parentesi dedicate agli anni Ottanta e Novanta, con hit come “Chi Fermerà la Musica”, “Canterò per Te”, “La Donna del mio Amico”, “In Diretta nel Vento”, “Rotolando Respirando”, “Amici per Sempre” e “Io sono vivo”. Ingresso libero.

Sabato 20 e domenica 21, dalle 10.30 a mezzanotte, i 2 giorni di “Livorno Play Comics”. Preparatevi a un’immersione totale nel mondo della cultura pop. Ecco cosa vi aspetta (biglietto intero giornaliero 8 euro, ridotto Cosplay 5 euro):

Gara Cosplay: partecipa o assisti alla spettacolare competizione dove i migliori cosplayer daranno vita ai personaggi di anime, film e videogiochi.

Raduno One Piece (Area Palco/Esterna): chiamata a raccolta per tutti i membri della ciurma! Foto di gruppo, quiz a premi sulla saga di Oda e sfilata dei cosplay a tema per conquistare il titolo di “Re dei Pirati” del giorno (nei due giorni del Livorno Play Comics saranno organizzati due raduni).

Raduno Haikyu uno dei più celebri anime spokon (sportivi) degli ultimi anni, incentrato sulla pallavolo maschile, che racconta la crescita tecnica ed emotiva del protagonista Shoyo Hinata nella squadra del liceo Karasuno. Basato sul manga di Haruichi Furudate, è famoso per le sue scene d’azione fluide, l’adrenalina delle partite e l’approfondimento psicologico dei giocatori.

Winx cosplay show: un viggio attraverso il Multiverso Magico insieme alle 6 fate più famose di sempre

Area Retrogaming: Un vero tuffo nel passato. Riscopri il fascino dei grandi classici su console vintage e cabinati arcade.

K-Pop Zone: Ritmo, coreografie e stile. Un’area interamente dedicata al fenomeno coreano con esibizioni, workshop e raduni per tutti i fan del genere.

Area commerciale: Una vasta selezione di stand dove trovare action figure, gadget introvabili e tutto ciò che fa battere il cuore di un appassionato.

Artist Alley: Incontra artisti e illustratori professionisti, scopri opere originali e lasciati ispirare dalla creatività dal vivo.

LEGhorn Bricks: per amici e appassionati dei mattoncini merchandising esposizione e isola sfuso.

Ogni venerdì e sabato, da mezzanotte in poi, la Fortezza Vecchia si trasforma in una delle più suggestive location dance della costa Toscana, con la miglior musica e il miglior ambiente per una notte perfetta.

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