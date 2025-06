Fortezza Vecchia, una settimana di eventi dai manca alla musica. Il programma

Dai manga alla musica più scatenata, ecco la seconda settimana della Fortezza Vecchia

Dai manga alla musica più scatenata, ecco la seconda settimana della Fortezza Vecchia.

Domenica 8 giugno E’ con un grande evento che inizierà alle 10 del mattino e terminerà a mezzanotte che si apre la seconda settimana di programmazione della Fortezza Vecchia. Domenica sbarcherà, infatti, in Fortezza Vecchia “Livorno Play Comics” un vero e proprio festival che celebra il mondo dei fumetti, dei cartoni animati, dei manga e degli anime, dei giochi e videogiochi e di tutta la cultura pop in generale. Numerosi gli ospiti, i workshop, laboratori creativi (per tutte le età, dai più piccoli ai grandi) e i momenti “cosplay”. Saranno presenti il disegnatore lucchese Bigo (David Bigotti) e la cosplayer Desy Perri. Alle 21.30, concerto della band “StereoComics” specializzata in sigle dei cartoni animati e cosplay. Nel corso del concerto ci sarà un momento speciale dedicato ad “Anime e Haiku, incanto giapponese”, parentesi artistica di grande effetto, pensata per “anime gentili”. Ingresso libero.

Martedì 10 giugno “Summertime – Chapter 1”. Per festeggiare la fine della scuola e l’arrivo dell’estate la Hash Eventi organizza una serata all’insegna del divertimento e della musica dance con Saimon Dj.

Mercoledì 11 giugno secondo appuntamento con “Jazz Meets” e la musica d’autore. In scena il “Sound Journey Electric Quartet” composto da Massimo Puccini (sax), Giorgio Taurasi (chitarre), Diego Persi Paoli (basso) e Luca Bacci (batteria). L’ensemble è il risultato dell’incontro di differenti percorsi professionali che spaziano tra jazz, funk e pop, passando anche per la musica classica. L’incontro dei molteplici profili professionali e il vivace spirito creativo dei membri del gruppo ha dato vita ad una sintesi musicale nuova, che sfugge alle tradizionali categorizzazioni stilistiche, sintesi percepibile già dall’incisione dell’album “The Way Back vol. 1”, quando erano trio. Con l’inserimento del sax, la band ha trovato nuova energia.

Giovedì 12 giugno ancora musica con i “G&G Live”, la baby band che suona il rock. Quasi non ci si crede: un gruppo di giovanissimi che fa musica come nessuno. Il batterista, Giulio Fontanelli, ha nove anni ed è stato paragonato a Stefano D’Orazio. Suo fratello Niccolò ne ha quattordici e vola sulle tastiere. Edoardo Cerri, tredici anni, è il chitarrista e Gemma Agrestini, l’unica maggiorenne, canta. I ragazzi sono innamorati del rock puro anni Sessanta, Settanta e Ottanta e passano da Elvis Presley ai Queen senza trascurare i grandi del rock italiano.

Venerdì 13 giugno GAM live, musica. Una serata a dir poco imprevedibile: i GAM, infatti, non hanno un genere musicale fisso da seguire, amano spaziare dall’hard rock al reggae, passando per il funk e il blues. Tutto accompagnato da testi rap. I GAM sono: Niko Lattes (voce), Leonardo Lenzi (chitarra), Lorenzo Rossi (basso), Giorgio di Pirro (batteria).

A seguire, da mezzanotte, la notte disco-dance di “Studio 2”.

Sabato 14 giugno “Feel the Movie”. La magia del cinema in musica. Un viaggio carico di emozioni e suggestioni attraverso le colonne sonore più iconiche della storia del cinema eseguite dagli allievi della “Harmony Music School” preparati da Chiara Prispoli e Teresa Rotondo. Ad accompagnare gli allievi i docenti di strumento della scuola: Enrico Angeloni alla batteria, Valerio Dentone al basso, Francesco Carone al pianoforte e Nicola Barontini alla chitarra.

Da mezzanotte “Spazio”, quando la Fortezza Vecchia si trasforma nella più suggestiva discoteca a cielo aperto della Toscana.

Condividi:

Riproduzione riservata ©