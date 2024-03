Foto. Al Circolo Porto ecco Giovanni La Francesca

Mercoledì 6 marzo, dalle 21.30 al Cimema Teatro 4 Mori, per il ciclo “Serata a Palazzo”, la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno avrà l’onore di ospitare il fotografo Giovanni La Francesca.

Fotografo professionista indipendente classe 75 di Livorno. Tiene corsi di fotografia base ed avanzati; organizza photowalk in particolare di natura e paesaggio in Sicilia, Sardegna, Corsica e ovviamente Toscana; tiene sessioni di street photography in alcune città d’Italia e tecnica di ritratto in esterna ed in interna.

Non ha preso come modello alcun fotografo celebre pur riconoscendo che molti di questi siano dei veri ‘mostri sacri’. Si è avvicinato allo studio delle fotografia non passando da reflex a pellicola bensì direttamente da fotocamera digitale.

Sin dagli anni 2000 comincia a sviluppare siti web con forte impatto, con immagini prettamente

statiche, utilizzando all’epoca una Panasonic Lumix, 4 mega pixel.

Ha studiato Photoshop e Camera-Raw da autodidatta e in seguito Lightroom che sono i principali programmi che usa e con i quali cerca di migliorare la propria fotografia.

E’ in continua evoluzione e non smette mai di contaminarsi tra fotografi amatoriali e professionisti .

Sostiene che non continuare a sperimentare la fotografia in generale sarebbe come ucciderla .

Ama la fotografia di natura perché sostiene che la spontaneità e istintività degli animali è ineguagliabile.

Vediamo alcuni contributi nel campo della fotografia:

Nell’anno 2017 ha collaborato con Ceccoragni , fotografando il suo modus operandi in fase di allestimento della sua opera in Corpus Mine, in miniera Montecatini Val di Cecina e di altri artisti . Sempre nello stesso anno porta avanti il progetto trova la tua concentrazione” con Fabio Filippi, Yogini e fotografo professionista.

Novembre 2017 riprende il restauro della statua del Gesù della Pietà (o Gesù della Canna) , seguendo il meticoloso lavoro della restauratrice Rosa Anzani nella chiesa di Santa Caterina Livorno, il popolo livornese e’ molto legata ad essa, seconda sola alla madonna di Montenero patrona della regione Toscana.

Nel 2018 fotografo di backstage nel Cortometraggio con la regia di Umberto J. Vivaldi Junior Produzione Indipendente – finalista al NIFF edizione 2019.

Ha avuto modo di conoscere oltre un gruppo di attori e tecnici stupendi, Dalia Colli truccatrice vincitrice di tre Donatelli , è nata una sana amicizia dopo sua richiesta ha avuto modo di ritrarla .

Dal 2018 ha tenuto un corso di fotografia base presso i locali di Spazio Arte a Livorno.

Nel corso del 2019 ha avuto modo di portare avanti diverse collaborazioni con il Caffè Letterario Le Cicale Operose di Livorno in corsi di fotografia base, corso di ritratto avanzato e mostre .

Nell’anno 2023 ha stampato diverse copie di calendari e segnalibri per conto della RNO saline di Trapani e Paceco WWF / WWF Italia , una delle aeree più importanti in Europa per le migrazioni .

Fotografie per monitoraggi specie avifauna dal 2021 al 2023 con il naturista Salvatore Surdo Unipa (Sicilia) . Specie : Pollo Sultano (Porphyrio porphyrio), Calandra (Melanocorypha calandra), Falco Pescatore (Pandion haliaetus), Spatola (Platalea leucorodia), Aquila minore (Hieraaetus pennatus)

