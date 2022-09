“Fotografare a mani nude”, ecco il corso alla TST Gallery

“Fotografare a mani nude” è il titolo del nuovo corso di fotografia che partirà da giovedì 22 settembre alla TST Art Gallery (corso Amedeo, 196) e sarà tenuto da Pier Corradin, fotografo professionista.

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla teoria e alla pratica della fotografia e il traguardo è quello ovviamente di rendere l’allievo autonomo nell’utilizzo della macchina fotografica, fornendo una buona preparazione dello strumento. Ma l’originalità di questo percorso è appunto quello di giungere a “fotografare a mani nude” e cioè vedere al volo un particolare durante una passeggiata e pensare che quella foto sarebbe perfetta, oppure catturare l’espressione di un volto, acchiappare l’inquadratura perfetta di un animale che passeggia tranquillo davanti ai nostri occhi, insomma esser sempre pronti a fare nostro lo scatto.

Il docente, Pier Corradin, torinese di nascita ma livornese di adozione, è fotografo professionista dal 2008, si occupa soprattutto di fotografia di interni, di architetture e reportage aziendale. Da molti anni conduce corsi di fotografia. Il suo pseudonimo è “Pikorra”, il suo marchio esclusivo è “FotoInCorso”. “Dopo anni di attività professionale” –dichiara Corradin- “ho deciso di dedicarmi anche alla formazione e ho scoperto quanto sia appagante trasmettere la mia personale visione della fotografia”.

Il corso è strutturato in 6 incontri serali, il giovedì (dalle 18 alle 20) e 5 uscite fotografiche “en plein air” la domenica (dalle 10 alle 12). Ogni allievo avrà quindi la possibilità di applicare quanto appreso il giovedì precedente, scattando foto che saranno visionate e discusse il giovedì successivo in sede. L’ultimo incontro si svolgerà giovedì 27 ottobre negli spazi di TST Art Gallery. A fine corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ogni informazione: 3405245062 – [email protected].

