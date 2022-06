Fotografia. All’associazione Click-Art si parla di street con Farfalli e Mantia

Venerdì 3 giugno alle 21 si alterneranno Massimo Faralli e Simone Mantia due fotografi con un proprio stile, una personale interpretazione e interazione con la vita quotidiana della strada

Nei locali dell’associazione Click- Art di Via de Sanctis, 34 a Livorno si parla di Street Photography con una selezione dei migliori fotografi streepher.

Venerdì 3 giugno alle 21 si alterneranno Massimo Faralli e Simone Mantia due fotografi con un proprio stile, una personale interpretazione e interazione con la vita quotidiana della strada. Due fotografi di street photographer che come mostrano le loro immagini entrano in sintonia con la vita, ne percepiscono gli umori, odori, colori, e vivendola con intensità la rappresentano secondo un proprio e personale animo.

Massimiliano Faralli di Prato – Gli piace la fotografia di strada perché la ritiene varia, stimolante e mai noiosa. In strada con la macchina fotografica gli piace stare in mezzo alla gente, vicino all’azione, gli piace entrare in contatto diretto con i soggetti. La luce del flash e i colori giocano un ruolo importante nella sua fotografia. Plurifinalista nei vari festival internazionali come Miami, Istambul, Siena Roma ed altri.

Simone Mantia di Livorno – Della fotografia di strada lo affascina la possibilità di ritrarre frammenti di vita quotidiana e come mezzo di comunicazione.E’ stato finalista in diversi concorsi nazionali e internazionali, come BSPF (Brussels Street Photography Festival), MSPF (Miami Street Photography Festival), LSPF (London Street Photography Festival) e ISPF (Italian Street Photo Festival).

I prossimi incontri con altri interessanti fotografi interpreti della vita quotidiana, saranno il 10 il 17 1l 24 giugno sempre alle ore 21 con Roberto Bartolini, Arez Prod, Salvatore Matarazzo. Ad ogni incontro si può partecipare gratuitamente ma è gradita la prenotazione che può essere fatta su www.associazioneclickart.it o telefonando al 339-22.21.944.

In pagina una foto di Massimiliano Faralli e Simone Mantia.