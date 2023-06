Fotografia. “Livorno in un click”, i vincitori del concorso

Fra tesori da scoprire o riscoprire e sguardi originali sulla realtà, va in archivio anche la seconda edizione del concorso fotografico “Livorno in un click”, organizzato dal Lions Club Livorno Porto Mediceo per finanziare un service e farsi conoscere al di fuori della cerchia di soci e amici. Il service scelto quest’anno è il progetto Wonder.

Il tema era “Caccia fotografica ai tesori nascosti”. Un invito e una sfida a prendere macchina fotografica, ma anche il telefonino, e guardare la nostra città con l’occhio curioso di chi cerca bellezze e curiosità nascosteo poco conosciute o con l’occhio indiscreto di chi nota l’altra faccia della realtà. La giuria – composta da Riccardo Novi, notissimo fotografo, esponente della famiglia che da decenni ritrae Livorno e i momenti più importanti suoi e dei suoi abitanti; Riccardo Ciorli, già dirigente dell’Archivio di Stato e profondo conoscitore di tutto quanto riguarda la nostra città, Silvia Meccheri, giornalista di TeleGranducato – ha cercato fra le tante foto arrivate quelle che meglio hanno interpretato il tema e che fossero anche scatti belli e poi, d’intesa con la presidente del Porto Mediceo Marina Marenna, ha deciso.

Per la sezione Arte Architettura:

1° classificato Alessandra Cosmelli con “San Giovanni Nepomuceno: un faro nella nebbia”

2° Pia D’Apice con “Il busto nascosto”

3° Barbara Mazzi con “Archi allo specchio”

Per la sezione Natura:

1° Simona Bardi con “I calloni di Quercianella”

2° Lorenzo Viani con “L’occhiolino della tamerice”

3° Barbara Barni con “L’arte del selfie”

