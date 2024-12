Fotografia. “Origine. Mother and Nature”, la mostra di Serena Rossi

Tanto il pubblico che domenica 8 dicembre ha ammirato, presso il Jimmy Lounge restaurant di San Vincenzo l’anteprima della serie fotografica “Mother and Nature” di Serena Rossi, in occasione della sua prima personale, visitabile sino al 5 gennaio 2025.

Dopo l’intervento della curatrice Giada Gasparotti è stata la volta dell’emozionante discorso della fotografa romana e ancora, della Chef del locale Sabrina Ramazzotti. Il vernissage di “Origine. Mother and nature” è stata l’occasione per presentare anche l’ottava edizione de “L’arte in cucina”, progetto edito Mondadori, ideato da Domenico Monteforte. Tra i tanti nomi presenti nel libro anche quello di Rossi e Ramazzotti; quest’ultima per l’occasione ha realizzato “Come un pittore”, piatto ispirato alla fotografia “Connection 2”.

Ora è tutto pronto per Milano: il 25 gennaio l’intera serie “Mother and nature” sarà visitabile presso la “Ikonica art gallery” del capoluogo lombardo.

