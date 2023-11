“Frankie goes to Leghorn”, il libro di Mini al Vespucci-Colombo

Giovedì 23 novembre, alle 18, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo in via Chiarini 1, sarà presentato il libro di Maurizio Mini Frankie Goes To Leghorn, il racconto del concerto di Frank Sinatra in piazza Magenta del 7 luglio 1945

Giovedì 23 novembre, alle 18, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo in via Chiarini 1, sarà presentato il libro di Maurizio Mini Frankie Goes To Leghorn, il racconto del concerto di Frank Sinatra in piazza Magenta del 7 luglio 1945 (Edizioni Erasmo – 2023). L’evento è a cura della Biblioteca Vespucci-Colombo. A coordinare l’incontro sarà Michele Cecchini. La locandina è stata realizzata dalla studentessa Giulia Revello della 5B del Liceo Artistico Indirizzo Grafico dell’Istituto Vespucci-Colombo.

Il libro racconta un frammento di cronaca della storia cittadina del 1945, in cui i drammi e le distruzioni della guerra erano ancora visibili ma in qualche modo irrompe la voglia di ricominciare a vivere.

Ci raccontano le cronache che quando Francis Alberto “Frank” Sinatra giunse a Livorno, il 7 luglio del 1945, aveva poco meno di trenta anni essendo nato nel dicembre del 1915 a Hoboken, New Jersey, e aveva già un’apprezzabile esperienza musicale.

In città vi erano migliaia di militari della Quinta Armata e anche se solo tre mesi prima, il 25 aprile del 1945, l’Italia era stata liberata dal nazifascismo, le truppe non avevano certo il morale alle stelle.

Quel 7 luglio faceva caldo e in piazza Magenta, dove si sarebbe esibito Sinatra; vi presero posto tantissimi soldati americani, si dice fossero più di 10mila… ed ecco che davanti al microfono arriva quel ragazzo mingherlino, già famoso fra i soldati americani con il nome di “Frankie”….

Maurizio Mini è nato a Livorno nel 1950. Giornalista, ha pubblicato per le Edizioni Erasmo diversi volumi in collaborazione con altri autori: Livorno, dalla musica americana al jazz (2013); La parola a Enrico (2014); Fischio d’inizio 1915 (2015); Parigi 1917. Modigliani, una mostra che scandalizzò (2017). Sempre per le Edizioni Erasmo nel 2020 è uscito il suo primo romanzo La sceneggiatura. Fa parte del Comitato UNESCO Jazz Day Livorno, assieme a Andrea Pellegrini e Chiara Carboni; presidente onorario Gian Franco Reverberi. Dal 2012 il Comitato organizza a Livorno, per tutto il mese di aprile, il JAM Jazz Appreciation Month Livorno: un programma di eventi che si conclude il 30 aprile, giornata mondiale Unesco dedicata al jazz.

INFO : Edizioni Erasmo – Edizioni del Boccale – Livorno – via Borra, 35, 3° p. – Palazzo Huigens

Cell. 3396376985 – Email: [email protected] -Sito web: www.erasmolibri.it ;

Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, 1: tel. 0586-893297 – 893228; Fax: 0586-889061; e-mail: [email protected] .

Condividi:

Riproduzione riservata ©