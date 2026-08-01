Frankie Hi-Nrg Mc conquista Effetto Venezia: in 4mila per il viaggio “Voce e batteria” tra classici e nuove emozioni

In piazza del Luogo Pio un concerto intenso e coinvolgente davanti a circa 4mila spettatori. Dal cult "Fight da Faida" a "Pedala", fino a "Nuvole", il rapper torinese ripercorre la sua carriera in una veste essenziale accompagnato dalla batteria di Donato Stolfi. Al termine anche il firmacopie con i fan

di Giacomo Niccolini

Un ritorno alle origini, all’essenziale, senza rinunciare all’energia che da oltre trent’anni contraddistingue uno dei pionieri del rap italiano. È stato questo il filo conduttore del concerto che Frankie Hi-Nrg mc ha portato sul palco di piazza del Luogo Pio nella terza serata di Effetto Venezia, richiamando circa 4mila persone in una delle notti più partecipate della manifestazione.

Lo spettacolo, intitolato “Voce e batteria”, ha riportato l’artista torinese alle radici più intime del suo percorso musicale. A fare da cornice un ledwall con immagini e animazioni ispirate ai videogame arcade degli anni Novanta, un richiamo nostalgico perfettamente in sintonia con il viaggio musicale proposto sul palco.

Accompagnato dalla batteria di Donato Stolfi, Frankie ha ripercorso alcuni dei brani più significativi della sua carriera, tutti riarrangiati in una veste essenziale ma di grande impatto. Dall’iconica “Fight da Faida” fino alla più recente “Nuvole”, scritta durante il periodo della pandemia, passando per “Pedala”, presentata al Festival di Sanremo nel 2014, e “Rivoluzione” del 2008. Gran finale con il suo più grande successo “Quelli che benpensano” che ha infiammato il pubblico prima del congedo.

Grande la partecipazione del pubblico, che ha accompagnato ogni brano con entusiasmo. Frankie Hi-Nrg Mc ha più volte ringraziato i presenti per l’affetto e la fedeltà dimostrata negli anni, confermando una presenza scenica capace di tenere il palco dall’inizio alla fine.

Al termine del concerto l’artista si è fermato sottopalco per un firmacopie, dedicando tempo a fotografie, autografi e saluti ai tanti fan che hanno acquistato il vinile o il CD di “Voce e batteria”, il lavoro con cui è attualmente impegnato nel tour estivo oppure i due 45 giri da collezione in tiratura limitata con il singolo Nuvole.

Una serata che ha contribuito ad alimentare il successo di questa edizione di Effetto Venezia, capace ancora una volta di trasformare il quartiere in un grande palcoscenico a cielo aperto, facendo registrare numeri da record.

Clicca qui per l’intervista “60 secondi con…” Frankie Hi-Nrg Mc

Qua sotto una clip dell’esibizione di venerdì sera

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