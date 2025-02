“Fratelli di chat”, Giacomo Salvini presenta il suo nuovo libro con Lorenzi e Pretini

Appuntamento sabato 1 marzo alle 18 alla Libreria Coop di Porta a Mare. La storia mai raccontata del partito di Giorgia Meloni attraverso le chat dei parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d’Italia. Dalla guerra a Matteo Salvini al parricidio nei confronti di Silvio Berlusconi fino ai litigi tra compagni di partito a colpi di insult

Sabato 1 marzo, alle 18 nella Libreria Coop di Porta a Mare sarà presentato il libro: “Fratelli di chat” di Giacomo Salvini, dialogherà con l’autore Cristina Lorenzi giornalista de La Nazione e Diego Pretini giornalista de Il Fatto Quotidiano. La storia mai raccontata del partito di Giorgia Meloni attraverso le chat dei parlamentari, ministri e dirigenti di Fratelli d’Italia. Dalla guerra a Matteo Salvini al parricidio nei confronti di Silvio Berlusconi fino ai litigi tra compagni di partito a colpi di insulti, tradimenti e “infami” che passano le notizie ai giornali. Ma anche i retroscena inediti sulla caduta di Mario Draghi e la formazione del governo di destra nel 2022, le giravolte sulla guerra in Ucraina e il rapporto con Ursula von Der Leyen e con gli Stati Uniti di Donald Trump.

Com’è stato possibile che il partito di Giorgia Meloni in pochi anni sia passato dal 4% al potere? Una ricostruzione top secret e inedita sul partito della fiamma riuscito a issarsi sulla bandiera più alta, quella di Palazzo Chigi.

Giacomo Salvini è nato a Livorno e dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università di Firenze debutta al Corriere Fiorentino dove si occupa di cronaca e politica. Dopo il master alla Scuola di Giornalismo Walter Tobagi di Milano, dal 2017 è al Fatto Quotidiano prima come corrispondente dalla Toscana e poi come cronista parlamentare: ogni giorno racconta fatti e retroscena della politica italiana, in particolare del governo di Giorgia Meloni.

