Fratello e sorella incoronati Mister e Miss Bagni Nettuno

Foto gentilmente concessa da Simone Marzi

Sul tappeto rosso allestito sotto il “fungo” dello stabilimento, a conquistare le fasce più ambite sono stati due fratelli: Giulia e Leonardo Citti, incoronati rispettivamente Miss e Mister Nettuno 2025, in una serata arricchita da premi speciali e tanto entusiasmo

di Giacomo Niccolini

Una serata di emozioni e divertimento quella di domenica 16 ai Bagni Nettuno di Livorno, dove si è svolta l’attesissima elezione di Miss e Mister Bagni Nettuno 2025. Sotto il caratteristico “fungo”, sul tappeto rosso allestito per l’occasione, i ragazzi del bagno – cresciuti insieme tra giochi e risate fin da bambini – si sono sfidati a colpi di fascino ed eleganza in una cornice di amicizia e complicità.

A conquistare le fasce più prestigiose sono stati due fratelli: Giulia Citti, 15 anni, incoronata Miss Nettuno 2025, e Leonardo Citti, 17 anni, nominato Mister Nettuno 2025. Una vittoria in famiglia che ha strappato sorrisi e applausi al pubblico, rendendo la serata ancora più speciale.

Non sono mancati però anche altri riconoscimenti: Raissa Cresci è stata premiata come Miss Eleganza, Ginevra Mazzi come Miss Teenager, Cielo Telesca come Miss Fotogenia e Rachele Durante come Miss Solarità.

data-start=”1141″ data-end=”1378″>Sul fronte maschile, Leonardo Lazzerini Denchi ha conquistato la fascia di Mister Eleganza, Diego Questa quella di Mister Teenager, mentre Mattia Mele è stato eletto Mister Fotogenia e Leonardo La Bruna Mister Solarità.

L’evento, organizzato da Guissa Animazione in collaborazione con i Bagni Nettuno, ha unito spettacolo, emozioni e tanto entusiasmo, trasformando una semplice serata estiva in un ricordo indimenticabile per i partecipanti e per il pubblico.

Condividi:

Riproduzione riservata ©