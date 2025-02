Frequenze, secondo appuntamento al Niccolini-Palli

Il titolo del secondo appuntamento, in programma martedì 18 febbraio, è “La vocologia artistica: un approccio scientifico alla voce professionale” e sarà curato dalla prof.ssa Laura Brioli con l'introduzione della prof.ssa Alessa Arena. E' gradita la prenotazione tramite il link presente in fondo all'articolo

“La vocologia artistica: un approccio scientifico alla voce professionale” è il titolo del secondo appuntamento del ciclo di Conferenze “Frequenze: Dialoghi, Concerti, Arte, Incontri con l’Autore” promosso dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Teresa Cini, con l’organizzazione del Dipartimento Musicale, a cura della prof.ssa Veronica Barsotti. L’appuntamento si terrà martedì 18 febbraio alle ore 16.00 nell’Aula Magna del Liceo Niccolini – Palli di Livorno e sarà curato dalla prof.ssa Laura Brioli, mezzosoprano docente di canto esperta in vocologia artistica, con l’introduzione a cura della prof.ssa Alessa Arena per G.I.V.A:, Gruppo Italiano Vocologi Artistici. La vocologia artistica è un approccio scientifico, didattico e artistico, nato negli anni ’80 in America, che studia tutti gli aspetti della produzione dello strumento Voce analizzandoli sotto la prospettiva della scienza e della ricerca. È grazie al Dott. Franco Fussi che la Vocologia artistica giunge poi in Italia, e precisamente a Ravenna, dove fonda un polo dedicato alla voce; ed è proprio lì che, nel 2023, nasce G.I.V.A. Gruppo Italiano Vocologi Artistici. L’incontro prevede un approfondimento che riguarderà i seguenti aspetti: breve escursus sulla fisiologia dell’apparato respiratorio e l’uso del fiato nel parlato e nella produzione vocale artistica, nonché sui diversi approcci tecnici nei vari generi musicali: dal classico al jazz, dal Musical Theatre al POP fino alla vocalità sovraglottica tipica del Metal; l’uso della voce nella declamazione attoriale e nella pratica oratoriale, specialmente per coloro che usano la voce in modo professionale (insegnanti); l’igiene vocale e le tecniche di defaticamento SOVTE.

Laura Brioli è riccionese di nascita ma livornese di adozione, è una delle più interessanti voci italiane di mezzosoprano. Ha cantato nei maggiori teatri italiani e esteri, collaborando con i più importanti direttori d’orchestra tra cui Philippe Auguin, Daniele Callegari, Giuliano Carella, Myung-Wung Chung, Massimo de Bernart, Placido Domingo, Asher Fish, Gian Luigi Gelmetti, Alain Lombard, Fabio Luisi, Fabio Mastrangelo, Zubin Metha, John Neschling, Claudio Scimone, Marcello Viotti, Alberto Zedda. Dal 2014 è docente di Canto presso il Liceo Musicale Niccolini Palli di Livorno. Laureata in Lingue e Letterature straniere dal 2014 è docente di Lingua Inglese e Tedesca presso numerosi Conservatori Italiani. E’ Maestro del Coro Voci Bianche del Teatro Goldoni di Livorno. Tiene Masterclasses di canto lirico a livello internazionale.

Alessia Arena interprete, esperta in vocologia artistica, affonda le proprie radici nella musica barocca. Dal 2015 si dedica al teatro canzone con progetti da lei ideati e curati in cui sposa parole e musica, dedicati a figure importanti come Alda Merini, Rosa Balistreri, Leo Ferré, Sergio Endrigo. Numerosi sono i riconoscimenti conseguiti con importanti premi tra i quali: n 2024 segnalata dalla giuria tecnica a Cortissimi-Teatro Gatteschi; 2022 Premio speciale-Premio Ciampi per il disco Piero è passato di qui; 2020 Premio Speciale OFF-Roma Fringe Festival per Io sono Chi; 2016 Premio della critica-Concorso G. Bigazzi, I° classificato Premio Poggio Bustone dedicato a Lucio Battisti, I° classificato- SuonareFolkest; 2015: Premio Gozzano-Festival per cantautori e interpreti Biella, Emergente dell’anno per Sussidiario.net con il disco A Piedi Nudi, finalista radiofonica-Premio Mia Martini. All’attività concertistica affianca quelladidattica: è docente di Canto presso il Liceo Musicale Niccolini Palli di Livorno. E’ gradita la prenotazione tramite il seguente modulo google presente sul sito del Liceo Niccolini-Palli: https://forms.gle/cRnLVjsC2GgnVu499.

