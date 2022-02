“Frigorifero Lirico” domenica al Teatro della Brigata

Continuano gli appuntamenti della rassegna Teatri di Confine, rassegna di teatro per famiglie di Fondazione Fondazione Toscana Spettacolo, Comune di Livorno con la collaborazione del Nuovo Teatro delle Commedie e il Teatro della Brigata.

Domenica 20 febbraio, in doppia replica alle 17 e alle 19, al Teatro della Brigata (via brigata Garibaldi, 4b) sarà ospite lo spettacolo “Frigorifero Lirico” della compagnia Antonio Panzuto.

Una storia in cui, in un andirivieni tra realtà e mondo onirico, si perdono le relazioni tra lo spazio e il tempo, e l’elettrodomestico prende vita trasformandosi in un teatro d’opera. Colori, suoni, ombre cinesi e figure di carta esplodono dal frigorifero raccontando e dipingendo la musica in un affresco leggero e brillante, in cui vascelli, sirene e personaggi da fiera si muovono incantati sulle musiche d’opera del Vascello Fantasma di Wagner, della Carmen di Bizet e delle entusiasmanti musiche di Rossini.

In accordo con le normative anti-covid, poter partecipare allo spettacolo, per i maggiori di 12 anni, è necessario esibire il Green pass rafforzato e indossare una mascherina Ffp2.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] o chiamare al numero 327/8844341