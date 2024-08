Fructidor, mostra di arte contemporanea al Melograno Art Gallery

Durante l’inaugurazione di sabato 31, dalle ore 18, sarà presente Cristina Spina che suonerà dal vivo al pianoforte della galleria

La Melograno Art Gallery è lieta di presentare la dodicesima edizione della mostra “Fructidor”, così chiamata in onore del mese rivoluzionario francese che cadeva proprio in questo periodo dell’anno. Un omaggio alla storia e alla creatività che ci ispira ancora oggi. In palio, mediante sorteggio, una mostra personale.

Durante l’inaugurazione di sabato 31, dalle ore 18, sarà presente Cristina Spina che suonerà dal vivo al pianoforte della galleria.

GLI ARTISTI

Anna Maria Acone, Mary Cappiello, Riccardo Cervelli, Claudio Citi, Roberto Consiglieri, G. (Giovanna Del Sarto), Giuseppina Gallo, Maria Grazia Gallo, Francesca Ghelarducci, Fiorenzo Isaia, Luca Leotta, Nicoletta Masperi, Sonia Paladini, Alessandra Puntoni, Maurizio Pupilli, Laura Ruberto, Zeno Travegan, Stefano Urzi, Stefano Carlo Vecoli, Viki, Stefania Zannotti.

Melograno Art Gallery

Livorno, via Marradi 62/68

Orario: 10/12.30 e 17/20

Domenica e festivi:10/12.30 e 17/20

Chiusi il lunedì mattina

mail: [email protected]

Condividi:

Riproduzione riservata ©