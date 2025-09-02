Fructidor, torna la collettiva alla Melograno Art Gallery

Torna a Livorno l’appuntamento con Fructidor, la collettiva che dal 2013 accompagna la fine dell’estate con un mosaico di linguaggi e poetiche diverse. L’edizione 2025, intitolata “Radici Altre”, sarà ospitata alla Melograno Art Gallery dal 6 al 16 settembre.

Il nome Fructidor deriva dal calendario rivoluzionario francese: il mese dei frutti, della raccolta e della maturazione, collocato tra il 18 agosto e il 16 settembre. Da questa immagine nasce lo spirito della mostra: uno spazio aperto, vitale, in cui ogni anno si intrecciano storie e visioni artistiche differenti, dando vita a un racconto corale.

Il tema di quest’anno, “Radici Altre”, propone una riflessione sull’identità, l’appartenenza e la forza di chi spesso resta ai margini. Le radici vengono intese in senso ampio: culturale, affettivo, territoriale, simbolico. Sono radici che ancorano e al tempo stesso spingono verso il nuovo; visibili e invisibili, capaci di alimentare l’espressione artistica nelle sue forme più convenzionali e in quelle più inattese.

“Radici Altre” non è competizione ma spazio autonomo e inclusivo, un luogo di condivisione e riconoscimento, che si propone come alternativa alle logiche di selezione e giudizio. È un gesto culturale che accoglie e amplifica, affermando con semplicità che l’arte autentica nasce e cresce ovunque, anche dove meno ce la si aspetta.

Gli artisti in mostra: Anna Maria Acone, Mario Barsotti, Roberto Becherucci, Massimo Bernardi, Elisa Biagiotti, Alessandro Bianchi, Rosellina Castellarin, Roberto Consiglieri, Maria Gabriella Coppetti, Barbara Ferrigno, Giuseppina Gallo, Maria Grazia Gallo, Francesca Ghelarducci, Maria Letizia Giorgetti, Taichi Ichikawa, Fiorenzo Isaia, Federico Lischi, Donato Lotito, Vera Lowen, Valeria Luschi, Lucio Pintaldi, Maurizio Pupilli, Laura Ruberto, Enrico Serraglini, Maria Irene Vairo, ViKi.

📍 Melograno Art Gallery – Via Marradi 62/68, Livorno

📅 6 – 16 settembre 2025

🕕 Vernissage sabato 6 settembre, ore 18.00

Per informazioni:

www.galleriamelograno.it

Orario:

10/12.30 e 16/20. Domenica e festivi 10/12.30 e 17/20.

Chiusi la mattina del lunedì.

