Funicolare aperta fino alle 23 sabato 9 luglio

Servizio straordinario in occasione della serata-concerto organizzata dall’associazione Vivi Montenero presso il Santuario. L'iniziativa è stata presa congiuntamente dal Comune di Livorno e da Autolinee Toscane su richiesta dell’Associazione Vivi Montenero

In occasione della serata-concerto organizzata dalla Associazione Vivi Montenero il 9 luglio al santuario della Madonna di Montenero a Livorno, la Funicolare gestita da Autolinee Toscane effettuerà un prolungamento del consueto orario di servizio rimanendo aperta fino alle 23 per consentire alle persone che vorranno seguire l’evento di potersi recare al Santuario senza dover usare un mezzo privato proprio. Il prolungamento orario del servizio, infatti, permetterà agli spettatori di fare ritorno dal Santuario non appena sarà terminato il concerto. La serata Ave Maria Stella-Confessioni mediterranea-Mare, voci, memorie avrà come protagonisti la chitarra di Roberto Sbolci e le voci di Laura Gallo, Sara Donnini, Riccardo Taddei e Stefano Thrull. L’iniziativa è stata presa congiuntamente dal Comune di Livorno e da Autolinee Toscane su richiesta dell’Associazione Vivi Montenero.

