(1) Allegati (1) Programma Fuoco di San Giovanni 2025

Fuoco di San Giovanni, Montenero in festa

L’evento, dal 21 al 23 giugno, trae origine da una tradizione antica legata al solstizio d’estate e ai riti propiziatori del raccolto e culminerà alle ore 23 con l'accensione del grande falò in piazza Delle Carrozze

di Giulia Bellaveglia

Da sabato 21 a lunedì 23 giugno, Montenero si veste di luce e memoria con il “Fuoco di San Giovanni”, una delle feste popolari più attese dell’estate livornese, organizzata dall’associazione ViviMontenero e dalla Misericordia locale, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno. L’evento, che trae origine da una tradizione antica legata al solstizio d’estate e ai riti propiziatori del raccolto, culminerà alle ore 23 con l’accensione del grande falò in piazza Delle Carrozze. Ma saranno tre i giorni ricchissimi di eventi: spettacoli, concerti, mercatini, arte e street food animeranno il cuore del quartiere (clicca qui per leggere il programma completo). “È bello vedere iniziative che si consolidano nel tempo e raccontano la storia di un territorio – dice l’assessore al commercio e turismo Rocco Garufo – Il Fuoco di San Giovanni riesce ad unire aspetti civili, religiosi e culturali, grazie ad una rete solida di associazioni e volontari che collaborano per un obiettivo comune. Questo è il segno che stiamo andando nella direzione giusta”. A sottolineare la complessità e l’importanza dell’organizzazione è anche Giancarlo Damele della Misericordia. “La programmazione per la parte logistica è partita a febbraio – spiega -. Quest’anno abbiamo raddoppiato gli street food rispetto allo scorso anno e garantito servizi fondamentali come acqua ed energia elettrica agli espositori. La nostra attenzione alla sicurezza è totale, con quattro addetti certificati per la gestione antincendio”. Elisabetta Panicucci, portavoce di ViviMontenero, ha raccontato con entusiasmo il coinvolgimento delle nuove generazioni. “Questa volta abbiamo pensato di coinvolgere i ragazzi del Liceo artistico Cecioni – afferma -. Dipingeranno in estemporanea opere ispirate al fuoco. È il nostro modo per passare il testimone culturale ai giovani, custodendo le radici e rinnovando il legame con il territorio”. Non mancheranno i piccoli atleti della ginnastica ciclistica e la storica gincana per bambini, che richiamano la memoria della festa di paese. Per chi vorrà partecipare, sarà disponibile il parcheggio di Montenero Alto, mentre la funicolare sarà in funzione gratuitamente dalle ore 20 all’1.

