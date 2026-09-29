Furminanti al Piccolo Birrificio Clandestino per l’Oktoberfest
Furminanti il prossimo venerdì al Piccolo Birrificio Clandestino per l'Oktoberfest. Il gruppo cover livornese più longevo e tradizionale della musica livornese ripercorrerà le emozioni dei più bei pezzi dei cantautori storici italiani come Battisti e De André, insieme ai mostri sacri del rock anni 70
Furminanti il prossimo venerdì al Piccolo Birrificio Clandestino per l’Oktoberfest. Il gruppo cover livornese più longevo e tradizionale della musica livornese ripercorrerà le emozioni dei più bei pezzi dei cantautori storici italiani come Battisti e De André, insieme ai mostri sacri del rock anni 70, dai Rolling Stones ai Velvet Underground. L’oktoberfest, la festa della birra bavarese, verrà festeggiata in una tre giorni di eventi nel locale di via Cimarosa con musica e degustazioni. Il concerto si terrà all’interno del locale. Sarà possibile assaggiare la tipica birra presente negli stand bavaresi, la Festbier, e le specialità artigianali del Piccolo Birrificio Clandestino. L’appuntamento è per le 20 per la cena, a seguire il concerto. I festeggiamenti continueranno nella giornata di sabato con un’altra serata musicale a base di Roots Reggae Vibes direttamente da Livorno, con gli Hookah & The Trenchtown Train. Consigliata la prenotazione allo 0586-423366.
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