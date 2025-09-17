Furminanti con “Livorno al Centro” venerdì in piazza Matteotti

I Furminanti sono ospiti venerdì 19 settembre a partire dalle 21 in piazza Matteotti al bar B52 nell’ambito della rassegna di eventi, concerti e spettacoli di strada di “Livorno al Centro”, la rassegna patrocinata dal Comune di Livorno per valorizzare le piazze i luoghi della città. Settant’anni suonati e sorpassati ormai da un po’ per la nota cover band livornese per una serata all’insegna della “Festa in Piazza” e della musica anni 70 e 80 e dei grandi cantautori italiani. La serata prevede un ricco apericena e poi la musica dal vivo di Carlo Bartoli e compagnia, nelle radici delle musica italiana e livornese, da Bobo Rondelli ai New Trolls.

