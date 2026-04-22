Furminanti live al Tennis Country Club di Antignano

Apertura della seconda stagione estiva del Tennis Country Club ad Antignano con il concerto dei Furminanti, a partire dalle 21, giovedì 23 aprile in via Piero Nenni 22 a Banditella. Il concerto della cover band più longeva di Livorno servirà a festeggiare l’apertura del secondo anno del Tennis Club di Antignano, arricchito dal nuovo brand gastronomico di I’m Burger. Cena con le specialità I’m Burger a partire dalle 20 nella hall del club, a seguire i classici anni 70 della musica rock e dei pezzi storici dei cantautori italiani. Consigliata la prenotazione al 3701432064.

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