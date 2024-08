Furminanti, weekend di concerti: sabato a Montenero e domenica a Nibbiaia

Doppietta per i Furminanti sabato 24 e domenica 25 agosto con due concertoni per un fine settimana all’insegna della musica e della buona cucina

Doppietta per i Furminanti sabato 24 e domenica 25 agosto con due concertoni per un fine settimana all’insegna della musica e della buona cucina. Sabato a Montenero al ristorante Conti, storica location in piazza del Santuario teatro di moltissimi eventi con la manifestazione “Tocca le stelle a Montenero”. Cena con piatti tipici livornesi e concerto in piazza a partire dalle 21 per una serata magica. Domenica tutti a Nibbiaia per “Nibbiaia in festa”, la manifestazione del Circolo Arci “Il nibbio”, nata nel 2006 e ferma da cinque anni dopo lo stop del Covid, che grazie all’impegno del presidente Massimo Manfredini e a tante nuove adesioni soprattutto di giovani, si propone di ritornare ai vecchi fasti dei tempi in cui ad animare le serate c’erano i Garibaldi Brothers e il compianto Dj Riccardo Cioni. Tre fine settimana di eventi e di enogastronomia come tradizione con i prodotti delle colline livornesi, il cinghiale e la zuppa, per “Nibbiaia in festa”, con la chiusura domenica 25 con il concerto de I Furminanti alle 21 nell’Area Fiere in via Cantini come ciliegina sulla torta del programma 2024 che promette di crescere nelle prossime edizioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©