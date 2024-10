“Fusion” mostra fotografica ai Bottini dell’Olio

Nasce da Francesco Martinelli e da Matteo Lorenzetti, amici e compagni di viaggio che ci accompagnano attraverso istanti in un mondo unico. Due sguardi diversi, due scatti diversi che si uniscono in una fusione non solo artistica

InAssociazione Aps chiude l’anno 2024 con una nuova idea, una mostra fotografica molto particolare “Fusion”. Nasce da Francesco Martinelli e da Matteo Lorenzetti, amici e compagni di viaggio che ci accompagnano attraverso istanti in un mondo unico. Due sguardi diversi, due scatti diversi che si uniscono in una fusione non solo artistica. Quattro mani per un viaggio nella natura umana. Un lavoro complesso e di alta qualità. Intenso per ciò che trasmette. Oltre il pregiudizio.

A loro il grande e profondo ringraziamento.

Inizio mostra e conferenza stampa sabato 2 novembre all’interno della biblioteca dei Bottini dell’ Olio alle 16

Condividi:

Riproduzione riservata ©