Gaber sotto le stelle al teatro Enzina Conte del Vertigo

Sabato alle 21 con replica domenica alle 17 al teatro Enzina Conte del Vertigo, Torna Valentina Luporini dopo il successo dello scorso anno con “basilico ed altri rimedi” . Questa volta però propone qualcosa di speciale e a lei molto caro: Gaber sotto le stelle.

Cantautrice e performer, Valentina Luporini — figlia del celebre paroliere e pittore Sandro Luporini, co-creatore, insieme a Giorgio Gaber, del Teatro Canzone — nasce a Viareggio. Dopo un dottorato alla Scuola Normale Superiore, intraprende un percorso artistico e di ricerca che la porta a vivere e lavorare tra Belgio, Germania e Svizzera. È a Ginevra che fonda la compagnia Collectif Humagine, con la quale produce i propri spettacoli, sviluppando un linguaggio scenico personale che intreccia musica, parola e teatro.

Gaber sotto le stelle nasce da un desiderio intimo e insieme collettivo: portare in scena il repertorio di famiglia. È un omaggio al Teatro Canzone di Sandro Luporini e Giorgio Gaber, a quel linguaggio che ha cambiato il modo di stare in scena, di raccontarsi e di pensare il rapporto tra artista e pubblico. Un teatro fatto di parole, musica e domande, capace ancora oggi di interrogare il presente.

Lo spettacolo si costruisce come un viaggio tra canzoni, monologhi e memoria, mantenendo vivo lo spirito originario del teatro canzone e, al tempo stesso, rinnovandolo profondamente. Dal punto di vista musicale, il lavoro attraversa generi e suggestioni differenti: dal cantautorato classico chitarra e voce, a influenze più lontane che includono strumenti della tradizione brasiliana e nordafricana, fino a incursioni nella musica elettronica. Ne nasce una rivisitazione contemporanea del teatro canzone, fedele nello spirito ma libera nella forma.

Elemento centrale dello spettacolo è il rapporto diretto con il pubblico. Alcune parti sono costruite in forma interattiva, trasformando la platea in interlocutore attivo e rendendo ogni replica un’esperienza unica e irripetibile. Sotto un cielo simbolico — quello delle “stelle” — lo spettacolo invita a condividere domande, desideri e riflessioni, riaffermando il valore del teatro come spazio vivo di incontro.

In occasione di alcune repliche, è prevista — compatibilmente con le condizioni e la disponibilità dell’artista — la possibile presenza in sala di Sandro Luporini, come segno di continuità e passaggio di testimone di una storia artistica che continua a parlare al presente. Per prenotazioni 0586210120 oppure con messaggio whatsapp al numero 3805842291. Ingresso 12,00 € (ridotto 7,00€ per gli allievi della scuola di arti sceniche e ragazzi sotto i 12 anni)

