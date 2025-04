Gaia a Straborgo il 31 maggio

La cantautrice di “Sesso e samba “ a Livorno il 31 maggio. Straborgo è organizzato da Fondazione Lem - Livorno Euro Mediterranea

È Gaia, una delle cantautrici più interessanti del panorama musicale attuale, il primo nome ad uscire dal mazzo di Straborgo 2025. Versatile e poliedrica, capace di fondere italiano e portoghese dando voce alle sue forti origini brasiliane, il suo nuovo disco “rosa dei venti” è uscito venerdì 21 marzo: tredici tracce tra cui le speciali collaborazioni con Capo Plaza, Guè, Lorenzza e Toquinho. Il 7 maggio 2025 si esibirà al Fabrique di Milano con uno speciale concerto-evento. Dopo un 2024 di grandi successi inaugurato con il singolo “Tokyo” al primo posto in radio nella classifica Earone, proseguito con “Dea Saffica” – brano manifesto, e “Sesso e samba” in coppia con Tony Effe, assoluta hit dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino, Gaia è tornata in gara al Festival di Sanremo nell’edizione 2025 con “Chiamo io chiami tu”, dopo la partecipazione nel 2021 con “Cuore Amaro” e nel 2024, nella serata delle cover al fianco di Big Mama, Sissi e La Niña, sulle note di “Lady Marmalade”. A coronare gli importanti risultati raggiunti, è stata proclamata a settembre 2024 “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei “Billboard Women in Music”. Straborgo è l’evento musicale nato nel 2021 con l’intento di valorizzare Borgo dei Cappuccini e rilanciare la Coppa Risi’atori, una delle competizioni remiere più amate in città. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento permanente dell’estate livornese con l’obiettivo di comunicare l’identità e la cultura della città attraverso uno dei suoi quartieri più caratteristici e di aprirsi, nelle serate dell’evento, anche alle nuove generazioni grazie alla musica più attuale. Straborgo è organizzato da Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea. Al cuore della sua mission l’organizzazione e l’ideazione di grandi eventi cittadini per conto dell’amministrazione e la contemporanea attività di promozione territoriale a fini turistici.

