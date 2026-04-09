“Galanterie a Potsdam…” di Francesco Genovesi: la presentazione al Mascagni

Il Conservatorio Statale di Musica “Conservatorio Pietro Mascagni” rinnova anche per il 2026 il proprio impegno nella promozione culturale a trecentosessanta gradi, con una nuova rassegna dedicata alla presentazione di libri e dischi, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis

Il Conservatorio Statale di Musica “Conservatorio Pietro Mascagni” rinnova anche per il 2026 il proprio impegno nella promozione culturale a trecentosessanta gradi, con una nuova rassegna dedicata alla presentazione di libri e dischi, curata dal professor Fabio De Sanctis De Benedictis.

Il ciclo di incontri, intitolato “Risonanze. Incontri d’autore al Mascagni”, prenderà il via sabato 11 aprile con la presentazione del volume “Galanterie a Potsdam. Un’indagine per topoi e archetipi tonali nel repertorio per violoncello”, di Francesco Genovesi (ed. Edifir), inaugurando un calendario pensato come spazio di dialogo e approfondimento aperto alla città.

Il libro di Genovesi nasce da un approfondito lavoro di ricerca musicologica e propone un’indagine su alcuni brani significativi del repertorio per violoncello composti nella seconda metà del Settecento per la corte di Potsdam.

Al centro dello studio si collocano, in particolare, i Concerti per violoncello di Carl Philipp Emanuel Bach e le Sonate op. 5 e le Variazioni WoO 45 di Ludwig van Beethoven, analizzati attraverso un approccio che intreccia elementi teorici, storici e interpretativi.

L’autore, violoncellista e musicologo, ha conseguito il diploma accademico di II livello in violoncello con il massimo dei voti e la laurea magistrale in Musicologia con lode, affiancando all’attività di ricerca un’intensa esperienza esecutiva sia come solista che in ambito cameristico e orchestrale. Ha collaborato con diverse realtà musicali italiane e svolge attività didattica in ambito scolastico, mantenendo un costante dialogo tra studio teorico e pratica musicale.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto diretto con l’autore e di approfondimento aperto alla città, inaugurando un ciclo di appuntamenti che punta a mettere in dialogo ricerca, pratica musicale e divulgazione.

Per informazioni: Tel. 0586 403724 | e-mail [email protected]

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