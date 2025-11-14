Galleria d’Arte Goldoni. “Colore e Avanguardia. La pittura toscana tra Otto e Novecento”

Sabato 29 novembre alle ore 17.00 La Galleria d'Arte Goldoni inaugura la mostra Colore e Avanguardia. La pittura toscana tra Otto e Novecento curata da Massimo Padovani e Stefano Lenzi

L’esposizione si concentra sul duplice filo conduttore, che a cavallo dei due secoli, partendo dalla lezione fattoriana, orientò la pittura toscana verso la modernità: il colore, assunto come mezzo strutturale ed espressivo e l’apertura alle avanguardie europee come motivo di rinnovamento e liberazione dai limiti della pittura locale

La mostra di quest’anno vuole porsi l’obbiettivo di presentare a Livorno, dopo anni, la miglior pittura toscana in tutta la sua forza innovativa con artisti del calibro di Giovanni Fattori. Plinio Nomellini, Oscar Ghiglia, Lorenzo Viani, Renato Natali e Baccio Maria Bacci, pittori di respiro internazionale che ebbero il coraggio e l’intuizione di uscire dalla logica della pittura tradizionale e locale proiettandosi attivamente verso le sfide e i cambiamenti che il Novecento imponeva

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a mercoledì 31 dicembre con i seguenti orari:

Lunedì: 16.00-19.30

Martedì/sabato: 09.30-12.30/ 16.00-19.30

Galleria d’Arte Goldoni

Via E. Mayer, 45 57125 Livorno

Per informazioni: telefono: 0586 839547/ mail: [email protected]

