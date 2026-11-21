Gambacciani presenta alla Feltrinelli il libro “Una storia da raccontare”

Lunedì 23 novembre alle 17.30, alla libreria Feltrinelli di via Di Franco, l'autore dialogherà con Alessandro Pini. Un racconto di sport, emozioni e crescita personale attraverso gli occhi di un mental coach

Una storia di sport, ma soprattutto di sogni, emozioni, cadute e ripartenze. Lunedì 23 novembre, alle 17.30, la libreria Feltrinelli di Livorno, in via Di Franco 12, ospiterà la presentazione di “Una storia da raccontare”, il libro di Emanuele Gambacciani, pubblicato da Libritalia.net. A dialogare con l’autore sarà Alessandro Pini.

Il volume racconta una stagione sportiva attraverso le riflessioni, le emozioni e i dubbi del mental coach che ha accompagnato le sue “bimbe” durante un intero percorso. Un’esperienza che va oltre il campo e la competizione, per affrontare temi universali come la crescita, l’autostima, il rapporto con gli altri e la capacità di trovare la forza per rialzarsi dopo una sconfitta.

In una società sempre più concentrata sull’apparire, nella quale la mediocrità sembra spesso diventare il filo conduttore dell’esistenza e gli adolescenti si ritrovano a fare i conti con giudizi e sensazioni di inadeguatezza, il libro vuole essere una testimonianza positiva: la bellezza della vita può essere a portata di mano, se si ha il coraggio di inseguire i propri sogni e di rialzarsi una volta in più rispetto alle volte in cui si è caduti.

Un messaggio rivolto non soltanto agli allenatori e ai mental coach, ma anche a genitori, educatori e soprattutto ai ragazzi che non vogliono smettere di credere nei propri obiettivi.

Emanuele Gambacciani è biologo nutrizionista, facilitatore di Mindfulness, Mental Coach ed esperto di Bioquantica.

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