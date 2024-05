Gangster Resort sul palco del Vertigo

Va in scena sabato alle 21 sul palco del teatro Enzina Conte del Vertigo, lo spettacolo “Gangster Resort” scritto da Marco Conte per gli allievi over 50 del corso omonimo. 16 attori che da ottobre stanno preparandosi per questa performance che li vedrà protagonisti in un testo brillante in cui si racconta di un gruppo di ex Gangster che si ritrovano tutti gli anni a passare l’estate in un Resort, non meglio identificato. Ma un po’ l’età che provoca in loro qualche defaiance sui nomi degli ospiti del Resort, e qualche calo di memoria li porterà a vivere una serie di equivoci e di situazioni paradossali. Come ogni volta, cercheranno di rivivere le loro vecchie storie di malavita, come in un tuffo nel passato, passato che col tempo, si è un po’ deformato. Una grande prova di autoironia per questi “diversamente giovani” attori che scherzeranno sui propri limiti con molta leggerezza e simpatia. Alcuni brani sono ispirati alle gags di Gin e Fiz alias Ale e Franz.

In scena Sidonia Bagnoli, Fulvia Belloni, Franca Benetti, Vinicio Cecchi, Alessandro Ciari, Giselda De Fonte, Nicoletta Del Conte, Sandra Lugetti, Tamara Mannucchi, Elda Manetti, Barbara Mariotti, Paolo Redi, Loretta Ronsichi, Marinella Rossi, Marcello Spigoni, Mara Tampucci. Regia Marco Conte, Luci Ugo Zammit, scenografia Patriza Coli. Per Prenotazioni: 0586210120

