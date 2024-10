“Gare remiere e identità culturale portuale”, l’evento in Fortezza Vecchia

Martedì 8 ottobre, alle 17, nella Sala “Ferretti” della Fortezza Vecchia, è in programma un evento dal titolo “Gare remiere e identità culturale portuale”.

Nel corso dell’iniziativa, organizzata dal Comitato Coppa Barontini in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale nell’ambito dell’Italian Port Days 2024, sarà presentato il programma di attività promosso dal Comitato organizzatore della gara remiera, per mantenere viva l’attenzione sul mondo della voga tradizionale livornese e valorizzarne le potenzialità di connessione con la realtà cittadina, scolastica, culturale e turistica e con le imprese e lavoro portuale.

Ad illustrare il progetto sarà Monica Bellandi, presidente del Comitato organizzatore della Coppa Barontini.

