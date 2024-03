Gare remiere, le date e le novità della stagione 2024

Dirette tv per tutte e 5 le competizioni, un "derby" Livorno-Pisa, gozzi femminili a 10 remi e un campo di gara a disposizione per tutto l'anno. Torna, dopo anni di assenza, anche la Coppa Lubrani

di Giulia Bellaveglia

Torna la bella stagione, e con lei, le tradizionali Gare Remiere livornesi. Ben 5 gli appuntamenti in programma per il 2024: il classico trittico, composto da Coppa Risi’atori (domenica 2 giugno), Coppa Barontini (sabato 15 giugno) e Palio Marinaro (sabato 29 giugno), ma anche la Coppa Liberazione prevista, naturalmente, per giovedì 25 aprile e la Coppa Santa Giulia, in programma per martedì 21 maggio. Si aggiunge infine, dopo molti anni di assenza, la Coppa Lubrani, prevista domenica 5 maggio sugli scali delle Cantine. Tantissime le novità, di cui una che riguarda il mondo femminile.

“Due equipaggi femminili – spiega il sindaco Luca Salvetti – saliranno sui gozzi a 10 remi per una sfilata/competizione in occasione di Risi’atori e Barontini. Con tutta probabilità saranno le ragazze di Borgo e Ovosodo, che godono di una grande rappresentanza, ma non escludiamo ulteriori ampliamenti a più gozzi. L’attuale alto coinvolgimento delle donne in questo mondo è frutto di un lavoro lungo e difficile, ed è giusto celebrarlo come merita”. Poi, aggiunge un’altra news. “Ci sarà anche una bella sfida Pisa-Livorno, una sorta di derby, sabato 27 aprile nel campo di gara della Coppa Liberazione. A montare sul gozzo sarà, con tutta probabilità, una rappresentanza di tutte le sezioni nautiche, ma i dettagli sono ancora in fase di definizione”.

Dal punto di vista della promozione, la protagonista sarà, come di consueto, la Fondazione Lem con il “Progetto Gare remiere”, indirizzato al rilancio complessivo della tradizione remiera livornese come strumento di promozione dell’intera città. “Abbiamo mantenuto una promessa – afferma il responsabile eventi Adriano Tramonti – quella che nel 2024 avremmo preso in carico tutte e 5 le competizioni, e l’abbiamo mantenuta. Il trittico (anche su maxischermo), la Coppa Liberazione e la Coppa Santa Giulia verranno infatti trasmesse in diretta su Granducato Tv e sulla pagina Facebook di Visit Livorno. Inoltre, sosterremo il Comitato Palio Marinaro per far diventare lo specchio d’acqua di fronte alla Terrazza Mascagni un campo di gara internazionale, permettendo il posizionamento dei corpi morti per tutto l’anno. Un meccanismo complessivo che funziona molto bene, vista la grande quantità di persone presenti a livello di pubblico e di atleti che si sono avvicinati a questo sport tradizionale”.

