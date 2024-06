(1) Allegati (1) IL CALENDARIO DI GARIBALDISSIMA 2024

Garibaldissima, da domani un mese di eventi gratuiti. Il programma

Si parte martedì 25 giugno e si va avanti fino a giovedì 25 luglio. Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30, per cinque settimane consecutive, riflettori accesi in piazza con una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi

Piazza Garibaldi torna ad animarsi con 15 date spalmate su cinque settimane d’estate per la quarta edizione di Garibaldissima (programma), la rassegna di musica, teatro e cabaret di Fondazione Lem per il Comune di Livorno e la direzione artistica di Claudio Marmugi. La manifestazione è stata presentata da Adriano tramonti, referente organizzazione eventi di Fondazione LEM, Claudio Marmugi, direttore artistico di Garibaldissima e alcuni degli artisti che parteciperanno all’iniziativa. Afferma Adriano Tramonti: “Garibaldissima è un evento pensato prima di tutto per chi vive in Piazza Garibaldi. È uno strumento di socializzazione e attivazione. Per questo, anche se potremmo aumentarlo, teniamo basso il numero di sedie interno al palco: vogliamo che la gente si porti la seduta da casa, proprio come avveniva un tempo e magari si stava a chiacchiera all’aperto. Al di là di questo, anno dopo anno, abbiamo sempre avuto conferma del gradimento dell’iniziativa mantenendo sempre alto il livello artistico della proposta. Una precisa scelta di quest’anno è stata quella di avere il 95% degli artisti provenienti da fuori Livorno”. “Garibaldissima è un’invenzione di Tramonti”, sottolinea Claudio Marmugi, “un’idea che ha preso forma in pieno covid con ben 21 eventi realizzati in piazza Garibaldi: l’edizione più ricca di date. All’inizio eravamo scettici sulla partecipazione di pubblico. Ora, dopo quattro anni e grazie al lavoro che abbiamo svolto, possiamo dire di poter essere tranquilli sul risultato della manifestazione 2024 in termini di partecipazione. La durata degli spettacoli non supererà mai i sessanta minuti canonici per la piazza”. La rassegna mantiene la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità.

Teatro, attori, comicità, musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali o particolari, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno. Si parte martedì 25 giugno e si va avanti fino a giovedì 25 luglio. Ogni martedì, mercoledì e giovedì alle 21.30, per cinque settimane consecutive, riflettori accesi in piazza con una serie di eventi tutti ad ingresso libero e gratuito in piazza Garibaldi.

