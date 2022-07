Garibaldissima: gli appuntamenti dell’ultima settimana

Ultima settimana di programmazione per “Garibaldissima 2022” la rassegna culturale del Comune di Livorno e Fondazione Teatro Goldoni in piazza Garibaldi a Livorno.

A tre spettacoli dalla fine è anche possibile tracciare un bilancio. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Claudio Marmugi, anche quest’anno, ha incontrato il favore del pubblico e della critica; riuscendo a rivitalizzare la piazza tra le 20 e le 23.30, offrendo spettacoli di qualità, per quindici serate, dal 28 giugno al 28 luglio, con la formula di sempre: un evento al giorno, ogni martedì, mercoledì e giovedì della settimana.

La settimana comincia martedì 26 luglio con il trio formato da “Stefano Brondi, Francesca Celati e Giacomo Riggi”, tre assoluti talenti musicali, due voci e una chitarra per un repertorio che lascerà a bocca aperta gli spettatori, con una qualità artistica elevatissima. Ognuno dei tre ha un curriculum sterminato fatto di esperienze importanti nel panorama musicale italiano.

Ancora musica mercoledì 27 luglio con gli “Acusticha”, la formazione capitanata da Daniele Ficini, con Mala Guerrini al flauto e Andrea Caponi alla chitarra. Il trio promette “un viaggio intenso e sorprendente all’interno della musica italiana e mondiale rivisitata in chiave totalmente personale ed acustica – dai Beatles a De André”. Il gruppo presenterà anche alcuni brani inediti del nuovo album in studio che sarà registrato a settembre.

Giovedì 28 luglio, la chiusura è affidata a “Jerry & Gelli”, che recuperano lo spettacolo programmato per il 14 luglio quando scambiarono la loro data con Claudio Marmugi. Duo comico fiorentino con quasi quarant’anni d’esperienza sulle spalle (come singoli e come coppia comica) hanno segnato la storia del cabaret toscano. Jerry Potenza è presenza fissa dei film di Pieraccioni (“I laureati”, “Il pesce innamorato”, “Il ciclone”), Alessandro Gelli è “il Checcacci” dei “Delitti del BarLume”, la fortunata serie di Sky diretta da Roan Johnson e ambientata in Toscana. Il duo scaricherà tutto il suo carico di risate e umorismo “pop” sulla piazza, con la loro esperienza nelle televisioni private di tutta Italia (tra cui “Eccezionale Veramente” su La7).

L’ingresso a tutti gli spettacoli è rigorosamente gratuito.

