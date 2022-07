Garibaldissima: riflettori su Pacitto, Arcamone-Modestino e Marmugi

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.30 e sono ad ingresso libero. La rassegna è prodotta della Fondazione Teatro Goldoni con la collaborazione del Comune di Livorno

Martedì 12 luglio alle 21.30, a ingresso libero, sarà in piazza Garibaldi a Livorno, Fulvio Pacitto, con tutto il suo bagaglio di tradizione popolare/vernacolare. Nessuno come Pacitto è in grado di trasportare gli spettatori in un’epoca che non c’è più, tra stornelli, aneddoti, canti e battute sagaci di una Livorno che ormai esiste solo nella memoria di chi la sa narrare ad arte come Fulvio Pacitto stesso.

Mercoledì 13 luglio, un duo musicale incredibile: Elisa Arcamone (voce) con Emmanuele Modestino (chitarra). Le capacità vocali e le caratteristiche del canto di Elisa Arcamone rendono apparentemente “facile” qualsiasi brano – dal rock al pop, dal blues al gospel, passando per il musical. Un repertorio variegato, raffinato e di altissimo livello – che esalterà sia la voce che l’accompagnamento, per una serata “d’ascolto” con toni da grande evento. Minimal ma potentissimo.

Giovedì 14 luglio Claudio Marmugi anticipa lo spettacolo previsto per il 28 luglio scambiandosi con la coppia comica in programma Jerry&Gelli. Marmugi, già protagonista dello spettacolo di “Apertura”, invece di fare l’annunciato show di “Chiusura”, alla nona serata di Garibaldissima, proporrà uno spettacolo di “MidTerm”, di metà mandato (come le elezioni americane di “medio termine”). Si riderà con l’umorismo caustico e l’improvvisazione di uno degli autori satirici del Vernacoliere e della Tracina del quotidiano Il Tirreno.

