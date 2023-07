Garibaldissima, ultima settimana con Malamente Acustico, Bondi-Delfino e Marmugi

Ultima settimana di spettacolo per la terza edizione di Garibaldissima, la rassegna di musica, teatro e cabaret promossa e patrocinata da Comune di Livorno e Fondazione Lem per la direzione artistica di Claudio Marmugi.

La rassegna ha mantenuto la freschezza di sempre. Una piccola piazza popolare, uno scrigno nel cuore di Livorno come piazza Garibaldi, con le sue storie e la sua Storia, che torna a vivere, a pulsare di luce propria e a riempirsi di spettacolo, in una vera e propria esplosione di note, risate, applausi, colore e folklore con un cartellone di qualità.

Teatro, attori, comicità, grandi musicisti, tutti in campo in versione light, senza effetti speciali, solo voce e microfono, sfruttando tutta la magia del palco naturale della piazza e contando sulla vicinanza ristretta col pubblico. Senza trucco e senza inganno.

Partita il 20 giugno, Garibaldissima propone in questa settimana gli ultimi 3 dei 18 spettacoli che hanno composto il suo cartellone.

Ma non finisce qui, perché nelle serate di venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 luglio il quartiere si illuminerà e animerà con una tre giorni di festa di piazza libera e gratuita. Nelle tre sere, strade chiuse, mercatini, street food, spettacoli itineranti e musica. Un programma denso che si snoderà tra le vie del rione, da piazza Garibaldi a piazza dei Mille, passando per via Garibaldi, via del Seminario e via della Pina d’Oro.

Si tratta della prima edizione di Effetto Garibaldi che arriva sulla scia di Garibaldissima e fa da apripista a quello che sarà l’evento clou dell’estate livornese, Effetto Venezia (dal 2 al 6 agosto). Una nuova iniziativa organizzata da Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea per conto del Comune di Livorno.

Di seguito, i tre spettacoli conclusivi di Garibaldissima 2023.

Martedì 25 luglio, ore 21.30

GIOVANNI BONDI & VALERIO DELFINO

Coppia d’oro del cabaret livornese. Monologhisti, fantasisti, sanno sfruttare al meglio l’innata simpatia e tutta la genialità della comicità labronica. Bondi viene da Zelig (la trasmissione televisiva di Canale 5), Delfino è stato la punta di diamante del Lab Zelig toscano.

Mercoledì 26 luglio, ore 21.30

MALAMENTE ACUSTICO

Con Carlo Bosco ed Emiliano Geppetti

Emiliano Geppetti e Carlo Bosco (il primo è il leader dei Gary Baldi Bros, il secondo il tastierista), miscelando stili ed epoche musicali, strimpellano in allegria pezzi italiani e non, popolari e non, fatti bene e non (ma sempre con l’atteggiamento giusto!).

Giovedì 27 luglio, ore 21.30

DALL’ARIA CHE TIRA

Di e con Claudio Marmugi

Comico, Autore e Regista – Claudio Marmugi è uno dei cabarettisti più “velenosi” e legati all’attualità che ci siano in giro. Per lui la “notizia del giorno” diventa subito motivo per scatenare un fuoco di fila di battute di due ore e stravolgere lo spettacolo per intero, per questo non sa mai indicare di preciso di cosa tratterà lo spettacolo che andrà a rappresentare. Dipende dall’aria che tira. Speriamo, soprattutto, si sia svegliato bene (ma anche no).

