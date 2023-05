Gene Gnocchi, nuovo super ospite al Festival Antani

Foto tratta dalla pagina Facebook ufficiale di Gene Gnocchi

È Gene Gnocchi il nuovo superospite annunciato per “Antani. Comicità e satira come se fosse”, il primo ed unico festival sull’umorismo in Italia, con la direzione artistica di Luca Bottura, a cura di Fondazione Livorno, al via da domani al Teatro Goldoni di Livorno (via Enrico Mayer 57 – biglietti e prenotazioni su festivalantani.it).

Gnocchi interverrà domenica nel corso del Gran Galà di chiusura per la prima edizione del “Premio Antani” con Luciana Littizzetto, Gianmarco Tognazzi, Federico Palmaroli, autore della pagina Le più belle frasi di Osho e molti altri.

Venerdì 12 maggio, il festival si inaugurerà con “Ascolta si fa Antani”: il Cardinale Matteo Maria Zuppi benedice Luca Bottura e tutto il festival prima di “Sai chi vi saluta un casino?”, l’apertura istituzionale dei lavori con Fondazione Livorno. La serata inaugurale è uno “Spilercio” con Spinoza e Lercio, i due collettivi satirici del web italiano che si sfidano a duello: nessun vincitore, solo risate (Teatro Goldoni, ore 20.30).

Gli eventi sono su prenotazione fino ad esaurimento posti. Si invitano ad ogni modo anche coloro sprovvisti di prenotazione a presentarsi in biglietteria.

