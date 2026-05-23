Generazione DancErasmus: l’energia dell’IC Bartolena conquista il Teatro Goldoni

Trionfo assoluto per gli studenti di Livorno: dalle coreografie sul palco alla firma del nuovo logo nazionale. Ecco come l'arte abbatte le barriere del disagio giovanile

Il corpo che parla, la musica che unisce, la grafica che firma il futuro. Lunedì 18 maggio, nella suggestiva cornice della Goldonetta di Livorno, si è tenuto l’evento conclusivo di “DancErasmus”, progetto pilota unico nel suo genere in Italia che mette in dialogo teatro-danza e scuola come strumenti per contrastare l’isolamento e promuovere cittadinanza attiva.

Un palcoscenico che ha visto protagonisti gli studenti dell’IC Giovanni Bartolena, capaci di interpretare e costruire contenuti artistici, dimostrando talento, dedizione e una sorprendente maturità espressiva.

data-end=”1403″>Nato dalla sinergia tra l’Ufficio Scolastico di Livorno, la Fondazione Teatro Goldoni e l’agenzia INDIRE nell’ambito del programma Erasmus+, DancErasmus non è solo un progetto formativo, ma una vera e propria sperimentazione pedagogica che utilizza il linguaggio del corpo per rispondere al disagio giovanile e favorire inclusione e partecipazione.

Fondamentale il lavoro delle professoresse Palmira Simoes ed Eva Giannini, da subito promotrici e guide del percorso, costruito come esperienza educativa e sociale oltre che artistica.

Il palco dell’inclusione: Adele ed Amy protagoniste – Nell’ambito della rassegna “Laboratori in scena”, la Compagnia di danza scolastica provinciale – un collettivo di circa 20 studenti selezionati sul territorio – ha dato vita a una performance intensa e coinvolgente.

Tra i protagonisti si sono distinte le alunne dell’IC Bartolena Adele e Amy, capaci di tradurre in movimento concetti complessi come educazione civica e coesione sociale. La loro esibizione ha raccolto l’applauso convinto del pubblico e delle istituzioni presenti.

La premiazione sul palco della Goldonetta ha suggellato mesi di lavoro, prove e condivisione.

A sottolineare il valore del progetto è intervenuta la dirigente scolastica Maria S. Oriti, che ha dichiarato:

«I nostri studenti hanno dimostrato come l’arte e la creatività possano diventare strumenti potenti per esprimersi e fare comunità. Complimenti vivissimi a loro e alle docenti che hanno guidato questo splendido percorso».

Dalla danza al design: Diego firma il logo nazionale – Se sul palco l’emozione si è fatta movimento, nel contest artistico “Crea un logo per DancErasmus” la creatività si è espressa attraverso il design.

Il concorso, dedicato alla realizzazione dell’emblema ufficiale della rete, ha visto una forte partecipazione delle classi terze dell’istituto, guidate dalla professoressa Lucia Posarelli.

L’IC Bartolena ha dominato la fase provinciale, piazzando quattro studenti tra i finalisti. Il successo più importante è arrivato con la vittoria assoluta dello studente Diego, il cui logo diventerà ufficialmente, dal prossimo 1° settembre, l’immagine della rete DancErasmus a livello nazionale.

I protagonisti del contest grafico (classi terze)

Diego – vincitore assoluto e autore del logo ufficiale nazionale

– vincitore assoluto e autore del logo ufficiale nazionale Adele – finalista provinciale

– finalista provinciale Chanell – finalista provinciale

– finalista provinciale Raul – finalista provinciale

Sguardo al futuro: un calendario fitto fino all’autunno

Il sipario alla Goldonetta si è chiuso, ma il percorso di DancErasmus prosegue.

Il prossimo appuntamento sarà il 3 giugno con “Scuole in fortezza”, seguito da nuove attività durante l’estate. Il progetto ha già raccolto numerosi inviti per i mesi successivi, confermando la sua crescita anche fuori dal contesto locale.

Il momento più atteso sarà in autunno, quando la compagnia sarà ospite del festival nazionale “Strabilianti”, appuntamento dedicato all’inclusione e alla creatività giovanile.

Un percorso che continua a ribadire come la danza – e più in generale l’arte – possa essere uno straordinario strumento di crescita, unione e inclusione sociale.

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