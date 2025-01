Genio e talento a Livorno, 25 personalità in mostra

È possibile visitare la mostra, ideata e realizzata da Alessandro Toso Fei di Etra Comunicazione, alla Banca Fideuram–Private Banker in via Roma 84/86 fino al 31 marzo. Ingresso gratutito

Lunedì 2 dicembre 2024 nella filiale di Banca Fideuram – Private Banker in via Roma 84/86 è stata inaugurata la mostra “Genio e Talento a Livorno”. Costruita intorno a 25 infografiche, è stata ideata e realizzata da Alessandro Toso Fei di Etra Comunicazione nell’intento di rendere omaggio a quelle personalità storiche livornesi, sia di nascita che acquisite, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città e hanno fatto conoscere i propri talenti al di fuori dei suoi confini, talvolta oltrepassando quelli nazionali. È possibile visitare l’esposizione fino al 31 marzo le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e al pomeriggio suonando il campanello dalle 15 alle 18. L’ingresso è gratuito. Sono previste anche serate su invito.

La mostra

L’infografica, per propria natura, comunica informazioni anche complesse e dettagliate, fondendo tra loro armonicamente la parte visiva e la parte testuale, a volte sovrapponendole, creando una grafica unica facilmente fruibile. Il progetto sulle infografiche storiche inizia diversi anni fa, complice l’intento di Alessandro Toso Fei e Micaela Vernassa di divulgare la storia, le tradizioni, le curiosità, le arti, i mestieri, l’urbanistica, i modi di dire e i piatti tipici delle città italiane con uno stile che evoca già di per sé storia e tradizione. Le città interessate da questa operazione al momento sono due: Venezia, con il nome “The Venetian infographics”, e Livorno con “The Tuscany infographics”; le prime infografiche vedono al centro rispettivamente il Ponce livornese e lo Spritz veneziano (2013). Con “Genio e Talento a Livorno” gli autori e curatori della mostra hanno pensato di dare visibilità non solo ai luoghi, ma a coloro che li hanno resi grandi nel mondo. Tra le personalità livornesi ritratte segnaliamo, in ordine cronologico, nomi del calibro di Angelica Palli, Giovanni Fattori, Ernesto Rossi, Pietro Mascagni, Federico Caprilli, Giuseppe Emanuele Modigliani, Amedeo Modigliani, Nedo Nadi, Giorgio Caproni, Carlo Azeglio Ciampi, Giotto Bizzarrini, Pietro Ciampi e molti altri ancora.

Alessandro Toso Fei – Etra Comunicazione

Il design e la composizione sono a cura di Alessandro Toso Fei, che ha curato insieme a Micaela Vernassa e a Silvia Cilliano anche la ricerca storica e i testi. Alessandro Toso Fei, veneziano di nascita e livornese di adozione, è attivo nel mondo della comunicazione come grafico e assistente fotografo fin dal 1988. Nel 2003 ha fondato Etra Comunicazione, agenzia di consulenza per la comunicazione aziendale.

Per maggiori informazioni:

Etra Comunicazione [email protected] – 0586 951397 – https://www.etra-comunicazione.it/tuscany/genio-e-talento-a-livorno/

