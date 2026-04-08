Geografia e cinema protagonisti al Vespucci-Colombo

Venerdì 10 aprile doppio appuntamento all’Istituto di piazza Vigo: nel pomeriggio la Notte della Geografia, in serata la presentazione del libro di Oreste De Fornari

L’Istituto Vespucci-Colombo di Livorno si conferma ancora una volta un importante punto di riferimento per la promozione culturale sul territorio, proponendo una giornata ricca di appuntamenti aperti alla cittadinanza. Venerdì 10 aprile, nell’Aula Magna di piazza Vigo 1, si svolgeranno due iniziative di grande interesse che uniscono divulgazione, partecipazione e approfondimento.

GeoNight: la Notte Internazionale della Geografia

Venerdì 10 aprile Livorno celebra la Notte Internazionale della Geografia – GeoNight, un evento globale dedicato alla valorizzazione della cultura geografica. L’Istituto Vespucci-Colombo, in collaborazione con l’AIIG Toscana, invita la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa che prenderà il via alle ore 15.15 presso l’Aula Magna dell’Istituto. Il programma si aprirà con la presentazione dell’itinerario “La nostra Livorno”, seguita da una passeggiata geografica guidata dagli studenti attraverso alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui il quartiere Venezia, viale Italia e la Terrazza Mascagni. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere l’educazione geografica e sottolineare il valore strategico di questa disciplina nella formazione di cittadini consapevoli, favorendo al tempo stesso la riscoperta del territorio locale. Unendo scuola e pubblico in un evento di respiro internazionale, la GeoNight punta a rendere il sapere geografico accessibile, coinvolgente e partecipativo per tutta la comunità. La giornata si concluderà alle ore 19.00 con un apericena conviviale presso il Mercato delle Vettovaglie (su prenotazione, costo 15 euro). Info e prenotazioni: [email protected]

Oreste De Fornari presenta “Diario del verosimile”

Sempre venerdì 10 aprile, alle ore 18.00, l’Aula Magna dell’Istituto ospiterà un incontro con il critico cinematografico Oreste De Fornari, coordinato da Massimo Ghirlanda. L’evento si inserisce all’interno di una due giorni di incontri culturali (9 e 10 aprile) promossi dalla Biblioteca dell’Istituto e rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema. Durante l’incontro, De Fornari presenterà il suo volume “Diario del verosimile. Un viaggio nel cinema del Novecento”, edito da Cue Press. Il libro propone un percorso ricco di annotazioni e riflessioni critiche che attraversa la storia del cinema, dai pionieri come Lumière e Méliès fino ai protagonisti del cinema contemporaneo come Cuarón, Almodóvar e Sorrentino. Partendo dal concetto di verosimiglianza nel linguaggio cinematografico, l’autore analizza oltre 350 film attraverso venti capitoli, offrendo uno sguardo originale e approfondito sull’evoluzione del cinema. Oreste De Fornari, critico e autore televisivo, ha dedicato numerosi studi a figure come Sergio Leone, Walt Disney e François Truffaut, oltre ad aver scritto opere sulla storia dello sceneggiato televisivo e sul cinema americano. Per molti anni ha collaborato con la Rai come autore e conduttore. La giornata proseguirà poi alle ore 21.15 presso il Teatro Ordigno di Vada, dove De Fornari terrà un incontro dedicato al cinema di Dino Risi nell’ambito della rassegna “Lezioni di Cinema”. Info: [email protected]

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