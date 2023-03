Geppetti e D’Angi sono “Diversi da chi?” sul palco dei 4 Mori

Appuntamento per il 14 marzo alle 21. Sul palco si parlerà con leggerezza, ma anche con intelligenza, di cosa significhi essere diversi in un mondo che tende sempre di più ad omologare e perché no: dividere. Con Emiliano Geppetti e Giovanna D'Angi. Scritto da Gabriele Biancardi per la regia di Laura Novembre

Martedì 14 marzo alle 21 sul palcoscenico del Teatro 4 Mori di via Pietro Tacca, 16, riflettori accesi su di un tandem d’eccezione Emiliano Geppetti e Giovanna D’Angi che insieme porteranno alla ribalta lo spettacolo scritto da Gabriele Biancardi dal titolo “Diversi da chi?”. È uno spettacolo piccolo ma che parla di un tema grande e di grande attualità: la diversità. Sul palco si parlerà con leggerezza, ma anche con non poca intelligenza, di cosa significhi essere diversi in un mondo che tende sempre di più ad omologare, etichettare, indicare, ghettizzare, criticare e perché no, dividere proprio facendo leva sulla diversità, di qualsiasi tipo esse siano. Si ride, si pensa, si ascoltano brani che “smuovono” pensieri ed emozioni.

Lo spettacolo nasce da una esigenza molto chiara. Fare chiarezza sulla diversità, che non vuole essere solo quella di genere, ma il concetto in sé. Obesità e omosessualità vengono raccontati in maniera leggera che favorisce anche la risata. Senza rinunciare ad un pensiero profondo sull’atteggiamento che chi è “diverso” conosce molto bene. L’ignoranza.

Sul palco due attori e una band composta da cinque musicisti che sottolinea con brani legati al testo i vari momenti raccontati da Abbondia (Giovanna D’Angi) ed Eriberto (Emiliano Geppetti). Regia di Laura Novembre.

Info/prenotazioni biglietti: via Tacca, 16; [email protected]; cellulare: 342-543.12.47.

