Geppetti-Marmugi-Bosco tornano sul palco con “Citofonateci 3”

Emiliano Geppetti, Carlo Bosco e Claudio Marmugi in una foto, gentilmente concessa, di Vito Manfrè. Nella seconda immagine della gallery la locandina dell'evento al Cral Eni

Venerdì 5 e sabato 6 aprile al Teatro Cral Eni di viale Ippolito Nievo 38 a Livorno, va in scena Citofonateci 3, nuovo capitolo a conclusione della saga più divertente e improvvisata dell'ultima stagione. Ospite della serata Graziano Salvadori, un nome di rilievo nel panorama cabarettistico italiano

Siamo arrivati al terzo episodio di Citofonateci, il divertente format messo in scena dalla premiata ditta Geppetti-Marmugi-Bosco.

Venerdì 5 e sabato 6 aprile al Teatro Cral Eni di viale Ippolito Nievo 38 a Livorno, va in scena Citofonateci 3, nuovo capitolo a conclusione della saga più divertente e improvvisata dell’ultima stagione. (Si vocifera di una eventuale ripresa dopo l’estate)

Cosa dovremo aspettarci in questo nuovo episodio? Innanzitutto un nuovo ospite: Graziano Salvadori, un nome di rilievo nel panorama cabarettistico italiano. Molti si ricorderanno i suoi personaggi in trasmissioni come Aria Fresca, Vernice Fresca e Domenica In.

Sicuramente altre novità, alle quali ci hanno ormai abituati: perché anche in questa “convivenza forzata”, così come nella vita, le cose si evolvono e lo fanno al passo coi tempi: sarà un bene o un male? Andate a teatro e lo scoprirete!

Biglietti 10 €.

Entrambi gli spettacoli alle ore 21. Prenotazioni ai numeri 0586-401308 e 328-3725028.

Condividi:

Riproduzione riservata ©