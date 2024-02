Gerardo e i Montecarlos tornano al The Cage

A due anni di distanza dalla prima volta al teatrino di Villa Corridi torna al The Cage il mondo spensierato, colorato e frizzante dei Gerardo e i Montecarlos, la “band dei party esclusivi” che promette una notte di grande divertimento con un tuffo negli anni ‘70 e ‘80, tra eccessi, balli scatenati e voglia di ore piccole. La band dello Zerbo presenterà il nuovo spettacolo: otto musicisti saranno sul palco del The Cage con un repertorio spumeggiante che ci farà viaggiare sulle note più belle di un’epoca straordinaria, da Love is in the Air, passando per Amore disperato , Stayin’ Alive, Ho in mente te, Mambo Italiano, fino a Le Freak, Stasera mi butto, Gloria. Una serata da ballo con la musica dal vivo in stile Studio 54, la discoteca newyorkese degli eccessi e del divertimento sfrenato che a cavallo tra i ‘70 e gli ‘80 fu seconda casa del jet-set della musica e del cinema americani, e non solo. La formazione tradizionale dei Gerardo, composta da Gerardo De La Rovere (voce e amore), Pierangelo Goja (basso), il marchese Romeo Capri (batteria), Leonida Castanera (organo) e Pierluigi Della Monaca (chitarra), vedrà l’affiancamento della sezione fiati degli ottoni de l’amour, con Mauro la Mancusa, Sigi Beare e Gianni Valenti. Che c’è da aspettare? Tutti al The Cage per scrivere la festa più bella tra le più belle, tra paillettes, luci e stelle! Apertura cancelli ore 22:00, inizio concerto ore 22:30, biglietti acquistabili su TicketSms al costo di 10 euro, più la prevendita. A seguire dj-set per continuare a stare insieme e ballare fino a tarda notte con la selezione musicale a cura di Robetta Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

