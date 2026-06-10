Gerardo e I Montecarlos, unica data italiana da Guglie

Giovedì 18 giugno a Porta a Mare oltre tre ore e mezza di live show con Francesco Zerbino e la storica band. Un evento speciale che anticipa il Revelation Tour nel Principato di Monaco

Una serata all’insegna della grande musica dal vivo, dello spettacolo e dell’intrattenimento attende il pubblico giovedì 18 giugno al Ristorante Enoteca Guglie di Porta a Mare.

Protagonisti dell’evento saranno Gerardo e I Montecarlos, che si esibiranno in quella che rappresenta l’unica data italiana prima della partenza per il prestigioso Revelation Tour nel Principato di Monaco, dove per due settimane la band sarà in scena al celebre Bar Américain dell’Hotel de Paris di Montecarlo.

Oltre tre ore e mezza di musica dal vivo – Lo spettacolo prenderà il via alle ore 19 e promette di regalare oltre tre ore e mezza di musica dal vivo. Un format coinvolgente e originale, articolato in diverse sessioni live, che permetteranno agli spettatori di ascoltare integralmente il repertorio che la band presenterà ufficialmente durante il tour internazionale.

Il ritorno con la storica formazione – Sul palco salirà Gerardo, alias Francesco Zerbino, in arte Zerbo, insieme allo storico gruppo dei Montecarlos, formazione con la quale ha mosso i primi passi nel panorama musicale.

Nel corso della serata gli artisti proporranno cambi d’abito e un viaggio musicale ricco di sfumature, capace di attraversare generi diversi: dalle sonorità soul al rock, fino ai grandi classici della musica italiana.

data-section-id=”158w2hu” data-start=”1662″ data-end=”1705″>Cena, cocktail e posti in prima fila – Un evento unico nel suo genere, pensato per coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di festa e spettacolo nella suggestiva cornice di Porta a Mare.

La partecipazione alla serata è aperta a tutti e partirà alle 19 con una cocktail session. Per chi desidera assistere allo show da una posizione privilegiata è possibile prenotare la cena con tavolo in prima fila contattando il Ristorante Enoteca Guglie al numero 0586 1860884.

Un appuntamento da non perdere – Un’occasione imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e per chi desidera vivere una serata speciale tra buona cucina, intrattenimento e grandi emozioni, accompagnando Gerardo e I Montecarlos nell’ultima esibizione italiana prima dell’atteso appuntamento internazionale di Montecarlo.

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