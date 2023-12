Gertrud Schneider, una mostra fotografica alla Villa Trossi Uberti

L'evento cade per i trent'anni dalla fondazione ed è creato in collaborazione con il Goethe-Institut, l'Associazione Osservatorio Monterotondo, Fondazione Trossi Uberti e con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Livorno

Sabato 16 dicembre alle 17 alla Villa Trossi Uberti si terrà la mostra fotografica e documentaria su Gertrud Schneider, fondatrice dell’Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Livorno, come omaggio e ricordo del suo lungo e appassionato lavoro.

A seguire un intervento di Musica antica e natalizia con Gabriele Micheli al Clavicembalo ed Elena Bartolozzi alla voce e a seguire un buffet tedesco.

